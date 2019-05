BERLIN (Dow Jones)--Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in die Diskussion um die angeordnete Wiederholung der Kommunalwahlen in Istanbul eingeschaltet. In einer Pressemitteilung kritisierte das deutsche Staatsoberhaupt die Entscheidung der türkischen Wahlbehörde, die Kommunalwahlen in Istanbul für ungültig zu erklären und wiederholen zu lassen.

"Gerade weil mir die Zukunft der Türkei und der Wert der Demokratie am Herzen liegen, bin ich sehr besorgt über die angeordnete Wiederholung der Wahl", erklärte Steinmeier. "Bisher hat der Oberste Wahlrat keine überzeugenden Gründe genannt, die zu einer Ungültigkeit der Wahlen in Istanbul führen müssen."

