Der US-amerikanische Zulieferer BorgWarner kündigt die Gründung eines Joint Ventures mit Romeo Power Technology an, einem 2015 von ehemaligen SpaceX-, Tesla- und Samsung-Ingenieuren gegründeten kalifornischen Anbieter von Batteriemodulen und Akkupacks. BorgWarner wird mit 60 Prozent die Mehrheit an dem JV halten, beteiligt sich außerdem mit 20 Prozent an Romeo Power Technology und wird zwei Aufsichtsratssitze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...