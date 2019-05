Das schwache Q1 von Daimler fand wenig Beachtung. Viel wichtiger ist, was der künftige CEO Ola Källenius plant - und insbesondere wie Donald Trump in Sachen Strafzölle entscheidet. Es stehen sowohl Einfuhr-Zölle auf EU-Autos als auch mögliche Gegenzölle aus China an. Das höhere Risiko schlägt auf den Kurs der Daimler-Aktie.

