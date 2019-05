Ensemble Connector bietet Funktionen der Carrier-Klasse und offenen Zugang zu einem marktführenden Ecosystem von VNFs



Raleigh, North Carolina, USA. 7. Mai 2019. ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass Ensemble Connector für die Intel Select-Lösung für uCPE-Anwendungen verifiziert wurde. Ensemble Connector ist eine Virtualisierungsplattform der Carrier-Klasse, die für die automatisierte Bereitstellung von Diensten in großem Umfang konzipiert ist. Mit der bewährten Intel Select-Lösung für uCPE wird die Bereitstellung von Diensten beschleunigt, der operative Betrieb rationalisiert und die Kosten werden gesenkt. Mit Embedded Cloud stellt Ensemble Connector eine NFV-Infrastruktur bereit und bietet mehrere wichtige Vorteile für uCPE-Anwendungen, darunter Sicherheit der Plattform, Zero Touch Provisioning und Zugriff auf VNFs aus dem Ensemble Harmony-Ecosystem. Die auf Intel Xeon D-Prozessoren basierende Implementierung von Ensemble Connector ist eine optimierte Konfiguration, mit der Kunden eine integrierte, sofort einsetzbare Hardware-Software-Lösung erhalten.

"Das Zeitalter der dienstspezifischen Hardware ist vorbei. Um die neuesten Innovationen zu nutzen und schnell auf Kundenanforderungen reagieren zu können, benötigen Anbieter von Kommunikationsdiensten (Communication Service Provider, CSPs) Lösungen für die softwarebasierte Bereitstellung von Diensten am Rand ihrer Netze. Unser Ensemble Connector unterstützt die gesamte Palette von leistungsoptimierten Intel-Servern und bietet die perfekte Lösung für die Bereitstellung anspruchsvoller uCPE-Anwendungen", kommentiert James Buchanan, GM, Edge Cloud, ADVA. "Mit unserer dreijährigen Erfahrung bei der erfolgreichen Implementierung unserer Ensemble Connector-Plattform in kommerzielle Netze sind wir in der Lage, die Intel Select-Lösungen für uCPE deutlich zu verbessern. Zu den zusätzlichen Vorteilen gehören der Zugriff auf über 50 kommerzielle VNFs sowie die Unterstützung aller gängigen Computerplattformen. Mit unübertroffener Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten erhalten unseren uCPE-Kunden viele neue Möglichkeiten."

Diese erweiterte Intel Select-Lösung für uCPE-Anwendungen bietet eine verbesserte Vernetzung durch die fortschrittlichen Anwendungen von Ensemble Connector auf Netzebene 2 und 3, einschließlich LTE-basiertem Zugriff und Carrier Ethernet 2.0-Funktionalität. Ensemble Connector ermöglicht weiterhin eine Zero-Touch-Bereitstellung für unübertreffbare Einfachheit und Skalierbarkeit. Die offene, herstellerneutrale Plattform gewährleistet, dass Kunden die Freiheit haben, ihre Komponentenauswahl zu optimieren. Dies wird durch Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek von VNFs, darunter einige der beliebtesten SD-WAN-, Firewall- und WAN-Optimierungsprodukte ermöglicht. CSPs und Unternehmen haben nun eine große Auswahl an Bereitstellungsszenarien und die Möglichkeit, die ideale Lösung für jeden Einsatzbereich zu nutzen.

"Intel Select-Lösungen für uCPE bieten eine leistungsstarke, flexible Plattform für Virtualisierung am Rand des Netzes", sagte Renu Navale, Senior Director für Edge-Services und Industrie, Intel. "Durch die Verifizierung dieser Konfigurationen auf die Anforderungen von Intel Select Solutions können die Kunden von ADVA die Phase der Markteinführung signifikant beschleunigen. Die Konfigurationen sind auf Leistung optimiert, auf Stabilität getestet und für Innovationen von morgen gerüstet."

Über ADVA

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter: www.advaoptical.com

