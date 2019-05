Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 78 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Margen des Herstellers von Medizintechnik stiegen dank neuer Produkte und eines höheren Anteils wiederkehrender Umsätze, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das sei allerdings in der Bewertung bereits enthalten. Der Experte erhöhte jedoch die Annahmen für den operativen Gewinn (Ebit), woraus sich das höhere Kursziel ableite./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 05:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0149 2019-05-07/17:43

ISIN: DE0005313704