Das Unternehmen erweitert den Kundenstamm in Russland und startet den Vertrieb in Polen; es unterstützt bereits 86 Organisationen in der Region

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende Drittanbieter im Supportbereich für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit in Osteuropa weiter ausgebaut hat, um der steigenden Nachfrage nach den prämierten, ultra-reaktionsschnellen Supportleistungen des Unternehmens in der Region zu begegnen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190507005814/de/

Rimini Street Expands Investment and Operations in Eastern Europe (Photo: Business Wire)

Starke und wachsende Nachfrage in Osteuropa

Rimini Street begann 2018 mit dem Vertrieb in Russland und erweiterte kürzlich seinen Kundenstamm dort mit neuen erstklassigen inländischen Kunden wie Bank Zenit und Ingosstrakh. Das Unternehmen hat kürzlich auch den Vertrieb in Polen aufgenommen, baut damit seine wachsende Präsenz in der Region aus und unterstützt heute 86 Organisationen mit Niederlassungen in Osteuropa. Das Unternehmen hat außerdem neue Mitarbeiter eingestellt, darunter erfahrene lokale Sprachingenieure, um die nächste Wachstumsphase in dieser Region zu unterstützen.

Ermöglichung einer geschäftsgetriebenen IT-Roadmap

CIOs auf der ganzen Welt stehen vor der Herausforderung, mit weniger mehr zu erreichen, und werden zunehmend vom CEO beauftragt, das Wachstum des Unternehmens durch Innovation und digitale Transformation zu unterstützen. Laut Branchenanalysten sind jedoch bis zu 90 der IT-Budgets auf den täglichen IT-Betrieb ausgerichtet, so dass nur noch 10 in strategische Initiativen investiert werden, die dem Unternehmen helfen, zu wachsen und seinen Wettbewerbsvorteil zu erhalten. Insbesondere in Russland sind 70 der russischen CIOs, obwohl die digitalen Ambitionen hoch sind, nicht über die Einführungsphase1 hinaus digital gereift, was darauf hindeutet, dass der Mangel an Zeit, Geld und Ressourcen ein wichtiger Faktor sein könnte.

CIOs müssen in ihren IT-Roadmaps mehr Kapazität finden, um Geschäftstransformationsinitiativen zu finanzieren und abzuschließen, sind aber oft den vom Anbieter vorgegebenen Roadmaps von obligatorischen Upgrade-Zyklen, erzwungenen Migrationen und teuren wiederkehrenden Kosten im Zusammenhang mit der Wartung ihres zentralen Unternehmenssystems ausgeliefert. Der Wechsel vom Softwareanbieter-Support zum Rimini Street-Support kann den Anteil des IT-Budgets, der für die täglichen Betriebskosten aufgewendet wird, erheblich reduzieren, so dass viel mehr Budget in Innovation, Wettbewerbsvorteile und Wachstum investiert werden kann. Diese Umstellung ermöglicht es dem CIO, die Kontrolle über seine IT-Roadmap wieder zu übernehmen und sicherzustellen, dass sie sich an den zukünftigen Geschäftsanforderungen orientiert und nicht vom Softwarehersteller vorgegeben wird.

"Wir haben unsere Präsenz in Osteuropa aufgebaut und bauen sie aus, um die starke und wachsende Nachfrage nach besseren Support-Optionen für SAP- und Oracle-Software in der Region zu befriedigen", sagte Jack Oster, General Manager, Israel Eastern Europe, Rimini Street. "Die Chancen für das einzigartige Supportmodell und die Dienstleistungen von Rimini Street sind in der gesamten Region groß, da CIOs mit der Notwendigkeit kämpfen, Service und Kosten in ihrer IT-Landschaft zu optimieren und ihre Fähigkeit, Innovationen für das Unternehmen bereitzustellen, zu erweitern. Sie suchen nach einem wertorientierten, flexiblen Ansatz, der sie nicht an einen Anbieter bindet und sie wieder in die Kontrolle über ihre Roadmap für Unternehmenssoftware zurückführt."

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen setzt mit seinem innovativen und preisgekrönten Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Supportdienste für Unternehmenssoftware und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP und anderen Unternehmenssoftware-Anbietern Einsparungen ihrer Gesamtwartungskosten von bis zu 90 Prozent. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.800 Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und sonstige Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte http://www.riministreet.com/, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.(C-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Fakten, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potentiell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Veränderungen in dem geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätzen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen bei laufenden Rechtsstreitigkeiten, staatlichen Untersuchungen oder jeder neuen Rechtsstreitigkeit; der endgültige Betrag und der Zeitpunkt der Rückzahlungen von Oracle im Zusammenhang mit unserem Rechtsstreit; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital oder Fremdfinanzierungen zu günstigen Bedingungen aufzubringen sowie unsere Fähigkeit, aus Tätigkeiten Cashflows zur Finanzierung verstärkter Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu generieren; die Hinlänglichkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Erfüllung unserer Liquiditätsanforderungen; die Bedingungen und Auswirkungen unserer ausstehenden Vorzugsaktien der Serie A zu 13,00 Prozent; Veränderungen hinsichtlich Steuern, Gesetzen und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Erfolg unserer jüngst eingeführten Produkte und Serviceleistungen, einschließlich Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security sowie Services für Salesforce-Sales-Cloud- und Service-Cloud-Produkte, zusätzlich zu Produkten und Serviceleistungen, die wir voraussichtlich in naher Zukunft einführen werden; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Führungsteams von Rimini Street; Ungewissheit in Bezug auf den langfristigen Wert von Beteiligungspapieren von Rimini Street; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" (Risikofaktoren) in dem am 14. März 2019 eingereichten Jahresbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-K erörtert werden und regelmäßig durch die zukünftigen Quartalsberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, die aktuellen Berichte auf Formblatt 8-K sowie andere Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2019 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

1 Gartner: "2018 CIO Agenda: A Russia Perspective", 28. Mai 2018

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190507005814/de/

Contacts:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

+1 925 523-8414

mmcglocklin@riministreet.com