DAX rutscht mehr als ein Prozent ab - Vonovia-Aktie bleibt aber deutlich im Plus >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Gut Gebloggtes: Rocket Internet, QSC, ... » wikifolio whispers p.m. zu RIB ... Dax aktuell: Dax rutscht mehr als ein Prozent ab - Vonovia-Aktie bleibt aber deutlich im Plus Das deutsche Börsenbarometer verliert auch am Tag zwei nach Trumps Zolldrohungen deutlich. Welche Kursmarken Anleger bei diesen hohen Verlusten beachten sollten.

Den vollständigen Artikel lesen ...