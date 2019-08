Steigende Mieten und Zukäufe im Ausland haben bei Vonovia im ersten Halbjahr für deutlich mehr Gewinn gesorgt.Zudem profitierte Deutschlands größter Immobilienkonzern von seinem Geschäft mit der Projektentwicklung sowie geringeren Kosten bei der Bewirtschaftung der Wohnungen. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr bestätigte der DAX-Konzern am Freitag.Am sonst schwachen Aktienmarkt kam die Halbjahresbilanz von Vonovia gut an. Die Aktie legte am Vormittag um 1,86 Prozent zu auf 46,04 ...

