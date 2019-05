Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Alstria Office nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,60 Euro belassen. Das Vermietungsgeschäft der auf Büroimmobilien spezialisierten Gesellschaft dürfte weiterhin außerordentlich gut laufen, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe angekündigt, das Portfolio künftig halbjährlich statt wie bisher jährlich neu zu bewerten. Auch habe das Unternehmen weitere Verkäufe nicht zum Kerngeschäft zählender Immobilien in Aussicht gestellt./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 13:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0151 2019-05-07/17:50

ISIN: DE000A0LD2U1