Osnabrück (ots) - Leo-Studie: Verband Bildung und Erziehung fordert mehr individuelle Förderung an Schulen



Bundesvorsitzender Beckmann: Ohne Sicherheit im Lesen und Schreiben wird "gesellschaftliche Teilhabe erschwert"



Osnabrück. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) bezeichnet die hohe Zahl von Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können, als "besorgniserregend". Gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" wertete VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann die sinkenden Zahlen als "positives Zeichen", forderte jedoch, die Bemühungen um attraktive und niederschwellige Angebote zur Alphabetisierung zu verstärken. "Lesen und Schreiben sind Grundfertigkeiten, weshalb ohne deren sichere Ausübung die gesellschaftliche Teilhabe und Teilnahme deutlich erschwert ist", erklärte Beckmann. Die aktuelle Studie sei "ein weiteres Argument für eine bessere personelle Aufstellung in Schulen, um die notwendige individuelle Förderung sicherzustellen".



Laut einer vom Bundesbildungsministerium geförderten Studie können rund 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland nicht richtig Deutsch lesen und schreiben.



