Moody's Analytics, ein führender Anbieter von Financial Intelligence, gab heute den Start der CAP-Lösung bekannt, einer cloudbasierten kollaborativen Risiko- und Analysemodellierungsplattform. Die CAP-Lösung adressiert in einzigartiger Weise den Lebenszyklus der Risikomodellierung, indem sie Risikomanagement-Fachleuten direkten Zugriff auf die gleichen Modelle, Daten und Fachkenntnisse bietet, die Moody's Analytics intern zur Entwicklung und Überwachung seiner eigenen branchenführenden Analysen einsetzt.

Von der Modellentwicklung bis zur Ausführung und Überwachung unterstützt die CAP-Lösung Finanzinstitute dabei, fundierte Modellierungsentscheidungen zu treffen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten für die Erstellung, Wartung und Unterstützung von Modellen zu senken. Sie steigert zudem die Unternehmenseffizienz, indem sie die Risikomanagementpraktiken zwischen den Front-, Middle- und Backoffices eines Unternehmens optimiert eine anerkannte Best Practice der Branche.

Bei Start können Kunden, die die CAP-Lösung nutzen, sowohl ihre eigenen internen Modelle aus ihren eigenen Daten erstellen und verwalten als auch firmeneigene Daten, Analysen und Modellierungsrahmen von Moody's Analytics aus zahlreichen preisgekrönten Lösungen integrieren. Diese Flexibilität ermöglicht es Risikomanagement-Fachleuten, Prozesse zu etablieren, die ihre Geschäfts- und Risikomanagementziele erfüllen.

Die cloudbasierte CAP-Lösung bietet skalierbare Rechenleistung und Expertenmodell-Workflows für das Management des Analyse-Entwicklungsprozesses sowie Key Performance Indicators, die Risikomanagement-Fachleuten einen tieferen Einblick ermöglichen. Die Plattform unterstützt sowohl proprietäre als auch Open-Source-Programmiersprachen. Mit flexibler und zeitnaher API-Funktionalität können die auf der Plattform untergebrachten Risikomodelle nahtlos in Kundensysteme und Moody's Analytics-Tools integriert werden.

"Mit der CAP-Lösung ist die nächste Generation des Modell-Risikomanagements erreicht: Wir entwickeln unsere Risikomanagementlösungen weiter, indem wir Zugang zu unserem Fachwissen, unseren Analysen und Prozessen bieten und gleichzeitig die Betriebskosten unserer Kunden senken", sagte Mehna Raissi, Senior Director of Product Management bei Moody's Analytics. "Unsere Vision ist es, den lückenlosen Modell-Lebenszyklusprozess mit den Anforderungen eines Unternehmens an Beurteilung, Enstehung, Beeinträchtigung und Kapitalplanung zu verbinden die ultimative Best Practice für jedes Unternehmen."

Klicken Sie hier, um mehr über die CAP-Lösung von Moody's Analytics zu erfahren.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt führende Unternehmen mit Tools für Financial Intelligence und Analysen zur Gewährleistung einer schnelleren und besseren Entscheidungsfindung. Die Kombination aus unserer Expertise im Bereich Risiko, umfassenden Informationsressourcen und innovativer Technologie ist unseren Kunden behilflich, um auf einen sich ständig weiterentwickelnden Markt zu reagieren. Unsere branchenführenden Lösungen, bestehend aus Research, Daten, Software und Beratungsleistungen, sind dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Dank unseres Engagements für Qualität, offenen Denkweise und unseres Fokus auf die Erfüllung von Kundenanforderungen sind wir ein zuverlässiger Partner von Tausenden von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie auf unserer Website oder verbinden Sie sich mit uns auf Twitter und LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die für 2018 Umsatzerlöse in Höhe von 4,4 Milliarden US-Dollar berichtete, weltweit rund 13.200 Mitarbeiter beschäftigt und in 42 Ländern präsent ist.

