Der Technologiekonzern Siemens will seine neue Energiesparte Gas and Power ausgliedern und bis 2020 an die Börse bringen. Darüber hinaus will das Unternehmen seinen Mehrheitsanteil von 59 Prozent an dem Windradhersteller Siemens Gamesa in die neue Gesellschaft einbringen, teilte Siemens am Dienstagabend mit. Die neu formierte Sparte Gas and Power umfasst die Aktivitäten in den Bereichen Öl und Gas, konventionelle Energieerzeugung, Energieübertragung und die jeweils dazugehörigen Servicegeschäfte.

Dabei will Siemens die Mehrheit an dem neuen Unternehmen abgeben aber starker Ankeraktionär bleiben. Der Anteil soll anfänglich bei etwas weniger als 50 Prozent liegen und auf Sicht die Sperrminorität nicht unterschreiten. Über die Abspaltung und spätere Börsennotierung soll eine außerordentliche Hauptversammlung voraussichtlich im Juni 2020 entscheiden. Siemens werde dabei sowohl Gas and Power als auch Siemens Gamesa dekonsolidieren. Kerngeschäfte von Siemens werden dabei künftig die Sparten Digital Industries sowie Smart Infrastructure sein. Flankiert werden sie von der börsennotierten Mehrheitsbeteiligung Siemens Healthineers sowie der Bahntechnik, welches als Wachstumsgeschäft ebenfalls gestärkt werden soll./nas/he

