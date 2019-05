Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta022/07.05.2019/17:55) - Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien(s), Kanada(s), Japan(s), Irland(s) oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland, Belgien, Frankreich, Italien oder anderen Ländern, in denen die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt.



S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; ISIN: AT0000652250) beabsichtigt, auf der Grundlage eines von der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) am 06.05.2019 gebilligten und veröffentlichten Basisprospekts, abhängig von den gegebenen Marktbedingungen, eine fix verzinsliche Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren zu begeben. Als Joint-Lead-Manager und Bookrunner wurden die Erste Group Bank AG und die Raiffeisen Bank International AG mandatiert.



Weiterführende Informationen zur Unternehmensanleihe werden nach Festlegung der Konditionen (Emissionspreis, Kupon, etc.) und des Emissionsvolumens im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens vor Beginn der Retail-Zeichnungsfrist (voraussichtlich 17.05.2019 bis 21.05.2019, vorzeitige Schließung vorbehalten) auf der Website der S IMMO AG unter https://www.simmoag.at/anleihe2019 veröffentlicht.



Weiters haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der S IMMO AG heute beschlossen, die Inhaber der S IMMO Anleihe 2014-2019 (ISIN AT0000A19SB5; die "Schuldverschreibungen") zur Abgabe von Angeboten an die S IMMO AG zum Rückkauf von Schuldverschreibungen zu einem Rückkaufkurs (jeweils inklusive allfälliger Stückzinsen) von insgesamt 102,95 % des Nennbetrags, das ist ein Rückkaufpreis von EUR 514,75 je Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 500, einzuladen.



Die Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage eines Rückkauf-Memorandums, welches während des Einladungszeitraums auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.simmoag.at/rueckkauf2019 elektronisch einsehbar ist. Angebote können voraussichtlich vom 08.05.2019 bis 17.05.2019, 15:00 Uhr MEZ (einlangend beim Tender Agent, der Erste Group Bank AG) abgegeben werden. Rückkaufangebote von Inhabern von Schuldverschreibungen können im eigenen Ermessen der S IMMO AG aus jedem Grund zurückgewiesen werden und S IMMO AG ist den Inhabern der Schuldverschreibungen gegenüber nicht zur Bekanntgabe von Gründen oder zur Rechtfertigung einer solchen Zurückweisung von Rückkaufangeboten verpflichtet.



Die Mitteilung stellt weder ein Angebot für den Erwerb von Anleihen der S IMMO AG noch eine Einladung dar, Schuldverschreibungen in einer Rechtsordnung oder von einer Rechtsordnung aus zum Rückkauf an S IMMO AG anzubieten, in der die Stellung eines solchen Angebots oder eine solche Einladung zur Angebotsstellung oder in der das Stellen eines Angebots durch oder an bestimmte Personen untersagt ist. Inhaber von Schuldverschreibungen, die außerhalb der Republik Österreich in den Besitz dieser Mitteilung und/oder des Rückkauf-Memorandums gelangen und/oder die ein Angebot zum Rückkauf von Schuldverschreibungen außerhalb der Republik Österreich abgeben wollen, sind angehalten, sich über die damit in Zusammenhang stehenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften zu informieren und diese Vorschriften zu beachten. Weder S IMMO AG noch der Tender Agent übernehmen eine wie auch immer geartete Haftung im Zusammenhang mit der Abgabe eines Angebots oder einer Angebotsmitteilung außerhalb der Republik Österreich.



Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR). Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der S IMMO AG (die "Gesellschaft") dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s), Irland(s), Belgien(s), Frankreich(s), Italien(s) oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Das Angebot von Teilschuldverschreibungen der Gesellschaft (das "Angebot") erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) am 06.05.2019 gebilligten Basisprospekts, allfälliger Nachträge dazu sowie den endgültigen Bedingungen der jeweiligen Emission ("Prospekt"), der an der Geschäftsadresse der Gesellschaft, Friedrichstraße 10, 1010 Wien, während üblicher Geschäftszeiten in gedruckter Form kostenlos erhältlich ist und in elektronischer Form auf der Website der Gesellschaft ( https://www.simmoag.at/fileadmin/redakteur/Investor_Relations/Anleihen/Basispros pekt-Angebotsprogramm-S-IMMO-AG-2019-05.pdf ) elektronisch eingesehen werden kann. In Zusammenhang mit einem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt bindend.



Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S. Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan, Irland, Belgien, Frankreich, Italien oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.



