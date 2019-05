Die Baader Bank hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 25 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Solange es keine klaren Aussagen zur Zusammenlegung des Stahlgeschäfts mit dem von Tata Steel gebe, halte er an seiner vorsichtigen Einschätzung für den Industrie- und Stahlkonzern fest, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit seinen Annahmen für den Gewinn je Aktie für 2019 und 2020 liege er unter den Konsensprognosen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 16:25 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / 16:25 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0153 2019-05-07/18:29

ISIN: DE0007500001