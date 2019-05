MeVis Medical Solutions AG: Marcus Kirchhoff jetzt Alleinvorstand DGAP-News: MeVis Medical Solutions AG / Schlagwort(e): Personalie MeVis Medical Solutions AG: Marcus Kirchhoff jetzt Alleinvorstand 07.05.2019 / 18:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bremen, 7. Mai 2019 - Die MeVis Medical Solutions AG [ISIN: DE000A0LBFE4], ein führendes Softwareunternehmen der medizinischen Bildgebung, gibt eine Veränderung im Vorstand bekannt. Marcus Kirchhoff hat zum 1. April 2019 die Leitung der MeVis Medical Solutions AG als alleiniger Vorstand übernommen. Kirchhoff wurde 2012 als Vorstandsvorsitzender in den Vorstand berufen und wird neben seinen bisherigen Tätigkeiten nun auch die Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Personal und IT übernehmen. Der bisherige Finanzvorstand Dr. Robert Hannemann ist auf seinen eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausgeschieden und hat sich mit dem Aufsichtsrat einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung seiner Vorstandstätigkeit verständigt. Vorstand und Aufsichtsrat danken Dr. Hannemann für seine über 8-jährige engagierte Arbeit. "Dr. Robert Hannemann hat das Unternehmen konstruktiv und mit viel Einsatz entscheidend mit geführt. Insbesondere auch während und nach der Übernahme durch den heutigen Mehrheits-gesellschafter, die Varex Imaging Corporation, hat sich Dr. Hannemann maßgeblich mit seinem Sachverstand und seiner Kompetenz eingebracht. Im Namen des gesamten Aufsichtsrates danke ich ihm auch persönlich, sehr herzlich für sein langjähriges und unermüdliches Engagement", betont die Aufsichtsratsvorsitzende Kim Honeysett. "Wir wünschen Dr. Hannemann für die Zukunft alles Gute. Die Geschäftsführung der MeVis Medical Solutions AG liegt nun bei Marcus Kirchhoff, als Alleinvorstand, zusammen mit seinem erfahrenen und kompetenten Managementteam. Wir kennen und schätzen Herrn Kirchhoff aus der bisherigen guten Zusammenarbeit und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zukunft des Unternehmens unter seiner Leitung." ************************************************************************ Kontakt: Kirchhoff, Marcus / CEO 07.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MeVis Medical Solutions AG Caroline-Herschel-Str. 1 28359 Bremen Deutschland Telefon: +49 421 224 95 0 Fax: +49 421 224 95 999 E-Mail: ir@mevis.de Internet: http://www.mevis.de ISIN: DE000A0LBFE4 WKN: A0LBFE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 808285 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 808285 07.05.2019 ISIN DE000A0LBFE4 AXC0317 2019-05-07/18:41