Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat in ihrem Geschäftsjahr 2018/19 auch dank neuer Abomodelle ihre operativen Ziele erreicht. In das neue Geschäftsjahr geht der Druckmaschinenhersteller jedoch mit Vorsicht. Das Unternehmen rechne im Geschäftsjahr 2019/20 beim Konzernumsatz und der Profitabilität insgesamt mit einer stabilen Entwicklung gegenüber 2018/19, teilte Heidelberger Druck am Dienstagabend mit.

Jedoch verzögerten die konjunkturellen Rahmenbedingungen die mittelfristigen Wachstumsaussichten, hieß es weiter. Heidelberg erwartet nun einen langsameren Umsatzanstieg als bisher geplant, allerdings mit einem gegenüber heute deutlich höheren Anteil des konjunkturresistenten Vertragsgeschäfts.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende März) hatte der Konzern vorläufigen Berechnungen zufolge auch dank einem Endspurt im Schlussquartal seinen Umsatz um 3 Prozent auf 2,49 Milliarden Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) legte von 172 Millionen Euro im Vorjahr auf nunmehr 180 Millionen Euro zu. Unter dem Strich kletterte der Gewinn um die Hälfte auf 21 Millionen Euro./tav/he

