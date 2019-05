Algomi, der Anbieter von Datenaggregationstechnologie zur Optimierung von Liquidität auf der Basis von festverzinslichen Wertpapieren, gab heute bekannt, dass PIMCO, eines der weltweit führenden Investment Management-Unternehmen für festverzinsliche Anlagen, Algomi ALFA in seiner Handels- und Dateninfrastruktur einsetzt.

Mit Algomi ALFA hat PIMCO nun Zugriff auf Anleihepreisinformationen von allen wichtigen elektronischen Handelsplätzen, Messaging-Plattformen und Händlerinventar-Feeds, die zu einer einzigen konsolidierten Landschaft kombiniert werden. Algomi ALFA vereinfacht den Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und ermöglicht es Investoren, die heutigen fragmentierten Anleihemärkte besser zu nutzen.

PIMCO wird Algomi ALFA in seinen 100 Mitarbeiter starken Anleihen-Handelsdesk mit Sitz in Kalifornien sowie in seine nationalen und internationalen Niederlassungen integrieren. Im Gegensatz zu den Aktienmärkten umfasst der Markt für Festverzinsliche auch die Bereiche Corporate Investment Grade, High Yield, Emerging Markets, Kommunen, strukturierte Kredite und Staatsschulden. Diese sind über viele elektronische Handelsplätze weltweit verteilt, zusammen mit den Tausenden von Wertpapieren, die typischerweise über Voice Trading gehandelt werden.

Dirk Manelski, CTO von PIMCO, kommentierte: "Fixed Income Asset Manager müssen schnell Daten integrieren und analysieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben, und Algomi ALFAs strategische Fixed-Income-Technologie erfasst und normalisiert Daten und ertellt dann einen zentralen Informationsspeicher, der PIMCO hilft, effizienter zu werden und Kosten zu senken."

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Algomi. Es passt gut zu unseren Bemühungen, neuere Technologien und Lösungen zu finden und zu nutzen, um unseren Kunden zu höheren Anlageerträgen zu verhelfen. Die Systeme von Algomi werden den Zugriff auf Daten und Marktinformationen aus einer Vielzahl von Quellen auf einheitliche und aggregierte Weise ermöglichen, was uns dabei helfen wird, die Effizienz im Handel und im Risikomanagement weiter zu steigern", so Mohit Mittal, Managing Director und Portfolio Manager.

Scott Eaton, CEO von Algomi, kommentierte: "Innovative Buy-Side Manager wissen, dass die Organisation ihrer verfügbaren Informationen und Systeme in umsetzbare Erkenntnisse unerlässlich ist, um auf dem heutigen Markt erfolgreich zu sein. Ich bin stolz darauf, dass einer der weltweit führenden Vermögensverwalter die Leistungsfähigkeit unseres Modells bestätigt, indem er Algomi ALFA für die Organisation des Rentenhandels einsetzt."

Richard Colucci, Leiter von Algomi Americas, sagte: "Unternehmen beginnen, in Technologien zu investieren, mit denen sie Datenwissenschaft und Automatisierung wirklich nutzen können, um mit dem Markt zu wachsen und sich zu entwickeln. Dabei werden sie durch einen robusten und normalisierten Datenbestand unterstützt. Algomi ALFA ist AWS Cloud-fähig, unterstützt die API-Integration und basiert auf der OpenFin Open-Source-Technologie, die unseren Kunden jetzt schon die Flexibilität bietet, die sie morgen brauchen."

Algomi ist ein Softwareunternehmen, das Finanzmarktteilnehmern Technologien zur Verfügung stellt, um ihren Workflow und ihre Liquidität durch Datenaggregation, Pre-Trade-Informationsanalyse und Unterstützung bei der Ausführung zu verbessern. Wir sind ein marktneutraler Systemanbieter, der seine Expertise in der technologischen Umsetzung einsetzt, um die Liquidität und Effizienz am Markt zu verbessern.

Algomi wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London sowie Niederlassungen in New York und Hongkong. Die Stärke und Stabilität von Algomi werden durch Investitionen von AllianceBernstein, Euroclear, Euronext und S&P Global unterstützt.

PIMCO ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter für festverzinsliche Anlagen.

Mit der Unternehmensgründung 1971 in Newport Beach, Kalifornien, führte PIMCO einen Total-Return-Ansatz für festverzinsliche Anlagen ein. In den seither mehr als 45 Jahren unserer Geschäftstätigkeit haben wir unseren Kunden, die nach den besten Anlagelösungen suchen, mit innovativen Lösungen und Fachwissen unterstützt. Heute haben wir Niederlassungen auf der ganzen Welt und beschäftigen 2.600 Experten, die ein gemeinsames Ziel vor Augen haben: Möglichkeiten für Investoren in jedem Umfeld zu schaffen.

