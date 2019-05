Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Vonovia-Aktien nach der Telefonkonferenz zu den Erstquartalszahlen mit einem Kursziel von 52,60 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Eine diskutierte Enteignung von Berliner Immobilienbesitzern habe das Management wegen des dafür erforderlichen Finanzbedarfs als unwahrscheinlich erklärt, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als einzige Lösung zur Deckung der Angebotslücke sei der vermehrte Bau von Wohnungen bezeichnet worden./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 15:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0157 2019-05-07/19:10

ISIN: DE000A1ML7J1