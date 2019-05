Berlin (ots) - Eine Mehrheit der Bundesbürger wirft der Regierung vor, zu wenig im Kampf gegen gewaltbereiten Rechtsextremismus zu tun. Zudem sehen rund zwei Drittel der Bundesbürger im Rechtsextremismus eine zunehmende Gefahr für die Demokratie in Deutschland. Das geht aus zwei am Dienstag veröffentlichten repräsentativen Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Berliner "Tagesspiegels" hervor.



Demnach beantworten rund 60 Prozent der Teilnehmer die Frage, ob die Bundesregierung genug gegen gewaltbereite Rechtsextreme in Deutschland tue, mit "eher nein" oder "nein, auf keinen Fall". Knapp 27 Prozent finden das Engagement "auf jeden Fall" oder "eher" ausreichend.



Die Einschätzungen unterscheiden sich stark nach Parteipräferenz. So sagen mehr als 70 Prozent der AfD-Wähler, dass im Kampf gegen Rechtsextreme genug getan werde. Bei Anhängern der Grünen, SPD und Linken liegen die Werte bei unter 10 Prozent. Die Frage, ob Rechtsextremisten zunehmend zur Gefahr für die Demokratie werden, bejahen jeweils mehr als 84 Prozent der Anhänger von Grünen, SPD und Linken. Bei den AfD-Anhängern sind es nur rund sieben Prozent. Konservative und liberale Wähler liegen mit ihrer Einschätzung zwischen den Werten der beiden Lager.



In die Umfragen flossen die Antworten von mehr als 5000 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Menschen ein, die zwischen dem 3.5. und 7.5. online befragt wurden.



