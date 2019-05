Die Anleger von Mylan sind am Dienstag von einer enttäuschenden Umsatzentwicklung im ersten Quartal regelrecht in die Flucht getrieben worden. Die Aktien des Anbieters von Nachahmermedikamenten brachen an der Nasdaq um 18,5 Prozent auf 23,03 US-Dollar ein, was ihnen den niedrigsten Stand seit 2012 und den größten Tagesverlust seit Jahren einbrockte.

Börsianern zufolge hatten die Investoren bei dem Unternehmen auf Anzeichen für eine Wende gehofft, wurden nun aber eines besseren belehrt. Mit einer enttäuschenden Umsatzentwicklung im Auftaktquartal wurden sie auf dem falschen Fuß erwischt, auch wenn der Gewinn je Aktie die Markterwartungen leicht übertraf.

Die Anleger hatten hoffnungsvoll auf den Quartalsbericht gewartet, nachdem das Unternehmen im August wegen wegbrechender Umsätze ein Gremium installiert hatte, um angesichts eines herrschendes Preiskampfes am Pharmamarkt eine Vielzahl an Möglichkeiten für Mylan auszuloten. Sie hatten deshalb nun auf Besserung oder zumindest neue Aussagen gehofft, wie die Wende zeitnah geschafft werden kann. Beides blieb nun aber aus.

Laut Analyst Lorenzo Biasio von Credit Suisse wurden die Markterwartungen beim Umsatz im ersten Quartal mit den erreichten 2,5 Milliarden Dollar um 200 Millionen verfehlt. Das wegen einer ermutigenden Kostenentwicklung etwas bessere Ergebnis je Aktie sei vor diesem Hintergrund kein ausreichender Trost.

Randall Stanicky von der kanadischen Investmentbank RBC sah dies ähnlich und kritisierte, Mylan müsse irgendwann einmal Ergebnisse seiner strategischen Überprüfungen bekanntgeben - oder aber diese ganz einstampfen. Die Erwartungen der Anleger seien nun entsprechend sehr niedrig, fügte er hinzu./tih/he

ISIN US6285301072

AXC0327 2019-05-07/19:33