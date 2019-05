Weinheim (ots) -



Exklusive Plattform für den Austausch über zentrale Business- und IT-Themen mit erneutem Teilnehmerrekord. Neueste Trends bei SAP, Cloud Computing, IT Security und Industrial Internet of Things im Fokus.



Der FIT Customer Innovation Day 2019 war ein voller Erfolg: Über 500 Teilnehmer kamen am 11. April ins Kap Europa, das Kongresshaus der Messe Frankfurt - ein erneuter Teilnehmerrekord. In drei Plenaries auf der großen Bühne und 29 Break-out Sessions informierten der IT-Dienstleister FIT (ehemals Freudenberg IT) sowie die Event Partner AWS, HPE, Microsoft und SAP über die neuesten Trends rund um Cloud Services, IT Security, SAP und das Industrial Internet of Things. So vielfältig die Themen, so vielfältig war deren Präsentation: Von der Helikoptersicht bezüglich der Auswirkungen aktueller technischer Entwicklungen auf Wirtschaft und Gesellschaft als auch ganz konkrete Hands-on-Vorträge mit technischen Tipps von Spezialisten für Spezialisten war alles dabei. Nicht zu vergessen die Praxisvorträge von FIT-Kunden, die auf großes Interesse stießen. Besonders beliebt waren die intensiv genutzten Speed-Dating-Möglichkeiten mit den Referenten im Anschluss an die Vorträge. Insgesamt hat das auf Dialog ausgelegte Veranstaltungskonzept auf ganzer Linie überzeugt und den Teilnehmern einen hohen, zusätzlichen Mehrwert geboten.



Ein weiteres Highlight des CID 2019 war die Präsentation des zukünftigen Logos des IT-Dienstleisters Syntax, zu dem FIT seit März 2019 gehört. Das Logo ist Ausdruck der Synergien zwischen den drei Partnern Syntax, FIT und Emerald Cube, die künftig unter einem gemeinsamen Dach Syntax firmieren werden. Das traditionelle FIT Bekenntnis "IT Solutions. Simplified." bleibt als Teil des künftigen Logos weiterhin klar sichtbar. Den Startschuss gaben Christian Primeau, weltweiter CEO von Syntax und Ralf Sürken, CEO Europe FIT: Gemeinsam stellten sie den Teilnehmern im Plenum neben dem Logo auch die Ziele und die Werte des neuen Unternehmens vor.



Gemeinsam für mehr Kundennutzen



"Die drei Unternehmen ergänzen sich perfekt", erklärt Christian Primeau, CEO Syntax. "Wir teilen die gleichen Werte hinsichtlich unserer Fokussierung etwa auf Kundennutzen und Respekt gegenüber den Mitarbeitern - gleichzeitig fügen sich unsere Angebote ohne große Überschneidungen optimal ineinander. Gemeinsam werden wir zum größten unabhängigen Multi-ERP-Anbieter in der Cloud."



"Unser Customer Innovation Day war erneut ein voller Erfolg, nicht zuletzt hat unser Dialog-Konzept die Teilnehmer auf ganzer Linie überzeugt. Ein besonderer Dank geht natürlich auch an unsere Event-Partner. Ich bin sehr glücklich über die vielen guten Gespräche, die ich hier in Frankfurt mit Kunden auch zum Thema Syntax führen konnte", sagt Ralf Sürken, CEO Europe, FIT. "Unterm Strich habe ich gespürt, dass unsere Kunden wissen und Vertrauen darin haben, dass das, was wir tun, immer in ihrem Sinne und zu ihrem Nutzen geschieht. Gemeinsam mit einem starken Partner können wir für unsere Kunden noch besser werden."



FIT (ehemals Freudenberg IT) ist ein Spin-off der Freudenberg Gruppe. Seit März 2019 gehört FIT zum kanadischen IT-Dienstleister Syntax und firmiert als "FIT a Syntax company". Syntax ist ein bislang in Kanada und Nordamerika agierender ERP-Spezialist, unter dessen Dach derzeit ein neues globales IT-Service-Unternehmen aufgebaut wird. Die endgültige Zusammenlegung mit der Marke Syntax erfolgt in den kommenden Monaten.



FIT (ehemals Freudenberg IT) ist ein weltweit tätiger IT-Service Provider und Spin-off der Freudenberg Gruppe. Seit März 2019 gehört FIT zum kanadischen IT-Dienstleister Syntax und firmiert als "FIT a Syntax company". Syntax ist ein bislang in Kanada und Nordamerika agierender ERP-Spezialist, unter dessen Dach derzeit ein neues globales IT-Service-Unternehmen aufgebaut wird. Die endgültige Zusammenlegung mit der Marke Syntax erfolgt in den kommenden Monaten.



Mit dem Anspruch, Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln, und stetem Blick auf den Bedarf der Kunden ist FIT seit mehr als drei Jahrzehnten verlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Für die mittelständische Fertigungsindustrie ist das Unternehmen zudem ein geschätzter und zuverlässiger Digitalisierungsbegleiter auf Augenhöhe.



Ob SAP HANA, Hosting, Cloud Orchestrierung, IIoT oder die Implementierung von Microsoft-basierten Digital Workplaces - FIT bietet seinen Kunden eine zuverlässige und kompetente Navigation im Kontext der Digitalisierung sämtlicher Geschäftsbereiche. Immer im Sinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions. Simplified."



