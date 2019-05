FRANKFURT (Dow Jones)--Die United Internet AG und ihre Telekomtochter 1&1 Drillisch haben ihre Dividendenvorschläge angepasst und ziehen damit Konsequenzen aus der langen Dauer der 5-Auktion: Falls der Ausgang der Frequenzversteigerung am 20. Mai noch offen sei, soll den Aktionären eine Gewinnbeteiligung von nur 0,05 Euro je Aktie vorgeschlagen werden.

Im März hatte United Internet angekündigt, im Falle einer erfolgreichen Ersteigerung von Frequenzen durch 1&1 Drillisch bis zu diesem Stichtag nur 0,05 Euro je Aktie zu zahlen, um die dann erforderlichen zusätzlichen Investitionen tätigen zu können. Für den Fall, dass die Tochter leer ausgehe, sollte die Dividende auf 0,90 von 0,85 Euro je Aktie steigen.

Da die Auktion sich nun aber länger als erwartet hinzieht, sollen die Aktionäre auch dann nur die mageren 0,05 Euro je Anteil erhalten, wenn noch keine Frequenzen ersteigert wurden, dies aber weiterhin möglich sei, teilte United Internet mit.

Auch die separat börsennotierte Tochter 1&1 Drillisch AG hatte für den Fall eines erfolgreichen Frequenzerwerbs eine Dividende von 0,05 Euro bzw. bei einem Misserfolg von 1,80 von 1,60 Euro je Aktie in Aussicht gestellt. Und auch Drillisch kündigte am Dienstag an, bei einem weiter offenen Auktionsausgang nur 0,05 Euro je Anteil zu zahlen.

Die Versteigerung hatte am 19. März begonnen und endet, wenn keiner der Beteiligten - Deutsche Telekom, Vodafone, O2 Telefonica und 1&1 Drillisch - mehr ein neues Angebot für mindestens einen Frequenzblock abgibt. Seit Mitte April bewegten sich die Offerten kaum noch, trotzdem ist ein Ende nicht absehbar.

May 07, 2019

