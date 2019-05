Der QRD-Service bietet niedrigste Latenz bei der Übertragung von Marktdaten; QPD-Service ist schneller, billiger und zuverlässiger als bestehende Dienste



Oakland, Kalifornien (ots/PRNewswire) - McKay Brothers und Quincy Data gaben heute bekannt, dass die größten US-Börsenplätze ab sofort mit niedrigsten Latenzzeiten verbunden sind. Die neuen Dienste verbinden Aktienbörsen in Mahwah, Carteret und Secaucus - das New Jersey Equity Triangle. Das Netzwerk von McKay bietet jetzt private Marktdaten- und Bandbreitendienste in beide Richtungen zwischen Mahwah und Carteret sowie Mahwah und Secaucus an. Das Unternehmen wird innerhalb weniger Tage einen Einweg-Dienst zwischen Carteret und Secaucus einrichten und plant den Service in beide Richtungen im dritten Quartal.



"Es ist für Firmen nahezu unmöglich, Marktdaten der größten US-Börsen in Echtzeit zu erhalten", sagte Stephane Tyc, Mitbegründer von McKay und Quincy. "Die besten Latenzzeiten auf zwei der Strecken innerhalb des New Jersey Equity Triangle wurden bisher von privaten Handelsfirmen kontrolliert. Unsere neuen Dienste bieten allen Unternehmen die Möglichkeit, auf Augenhöhe zu konkurrieren."



Die Dienste von McKay und Quincy im New Jersey Equity Triangle zeichnen sich durch ihre annähernd perfekt geradlinige Übertragungsstrecke aus. Der Service bietet eine beispiellose Bandbreitenkapazität, mit der Pufferzeiten auch während der Stoßzeiten am Markt verringert werden. McKays Exklusivlizenz im 28-GHz-Bereich beseitigt effektiv Signalstörungen, ein häufiges Problem der etablierten Netze im überlasteten New-Jersey-Korridor.



"Broker, die auf optimale Auftragsausführung setzen, wissen, dass sie auf die besten Trading-Tools angewiesen sind", führt Tyc weiter aus. "Wir freuen uns, diese Profis nun in ihren Bemühungen, die besten Ergebnisse für ihre Kunden im US-Aktien- und ETF-Handel zu erzielen, unterstützen zu dürfen."



Der Quincy Raw Data Service (QRD) nutzt für die Bereitstellung von Marktdaten native Datenaustauschformate. QRD bezieht "rohe" Marktdaten von einem der Börsenzentren und stellt diese Daten dann mit äußerst geringer Latenz über die beiden anderen Datenzentren zur Verfügung. Der Quincy Protected Data (QPD) Service umfasst dieselben Daten-Feeds und kombiniert dabei Drahtlos- und Glasfaserdienste. QPD arbeitet schneller, billiger und zuverlässiger als jeder andere Marktinformationsdienst, der derzeit im NJ Equity Triangle verfügbar ist. Darüber hinaus bietet das Unternehmen McKay Brothers private Bandbreiten an, die in Schritten von fünfzig Megabits pro Sekunde individuell skalierbar sind.



Informationen zu Quincy Data, LLC



Quincy Data vertreibt weltweit mehr Finanzmarktdaten als jeder andere Anbieter. Der Quincy-Extreme-Data-Dienst bietet einen integrierten und normierten Feed von ausgewählten Marktdaten an, die von verschiedenen Börsenplätzen rund um die Welt stammen und mit extrem niedriger Latenz an einundzwanzig große Handelszentren in den USA, Europa, Asien und im Nahen Osten verteilt werden. Die Dienste Quincy Raw Data und Quincy Protected Data bieten Börsendaten im nativen Austauschformat innerhalb des New Jersey Equity Triangle an. QRD ist der Marktinformationsdienst mit der niedrigsten Latenz für die drei größten US-Börsenplätze. QPD arbeitet schneller, billiger und zuverlässiger als die aktuell vorhandenen Dienste. Erfahren Sie mehr unter www.quincy-data.com



Informationen zu McKay Brothers, LLC



McKay Brothers ist der anerkannte Marktführer bei der Bereitstellung von drahtlosen Netzwerken mit geringer Latenz für Unternehmen, die an Finanzmärkten handeln. Viele der weltweit anspruchsvollsten Handelsfirmen nutzen die mit geringer Latenz arbeitenden Richtfunksysteme, die von McKay entworfen, entwickelt, erstellt und betrieben werden. McKays globale Wireless-Präsenz innerhalb der elektronischen Trading-Community ist unübertroffen. McKay nahm im Jahr 2012 in den USA, 2014 in Europa und 2016 in Asien seine Richtfunksysteme für die Langstreckenübertragung in Betrieb. Das Unternehmen betreibt Metropolitan Area Networks zwischen wichtigen Finanzbörsen in Illinois, New Jersey und dem Vereinigten Königreich. Erfahren Sie mehr unter: www.mckay-brothers.com



