Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 21 auf 21,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor - und hob bei unveränderten Umsatzerwartungen seine Annahmen für die Gewinnkennziffern des Chipkonzerns bis 2024 um jährlich weniger als 5 Prozent an./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 17:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0006231004

AXC0334 2019-05-07/20:39