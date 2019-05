STEICO SE schlägt Prof. Dr. h.c. Heinrich Köster, Präsident der Hochschule Rosenheim, für die Wahl in den Verwaltungsrat vor. DGAP-News: STEICO SE / Schlagwort(e): Personalie STEICO SE schlägt Prof. Dr. h.c. Heinrich Köster, Präsident der Hochschule Rosenheim, für die Wahl in den Verwaltungsrat vor. 07.05.2019 / 20:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. STEICO SE schlägt Prof. Dr. h.c. Heinrich Köster, Präsident der Hochschule Rosenheim, für die Wahl in den Verwaltungsrat vor. Feldkirchen bei München, 07. Mai 2019 - (ISIN DE000A0LR936) - Am 27. Juni 2019 werden im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der STEICO SE turnusmäßige Neuwahlen des Verwaltungsrates stattfinden. Der bisherige stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende, Hr. Uto Baader, wird sich aus Altersgründen nicht erneut zur Wahl stellen. Hr. Baader, Gründer und langjähriger CEO der Baader Bank AG, gehörte dem STEICO Aufsichtsrat / Verwaltungsrat seit 2007, dem Jahr des Börsengangs der Gesellschaft, an. Durch seine Expertise als Bankier und Finanzmarktfachmann leistete er wesentliche Beiträge zum Erfolg des Unternehmens. Das Direktorium sowie der Verwaltungsrat der STEICO SE sprechen Hr. Baader ihren besonderen Dank aus und wünschen ihm für die Zukunft persönlich alles Gute. Der Verwaltungsrat schlägt der Hauptversammlung als neues Verwaltungsratsmitglied Hr. Professor Dr. h.c. Heinrich Köster vor. Hr. Prof. Köster ist Präsident der Technischen Hochschule Rosenheim, die mit der Fakultät für Holztechnik und Bau zu den weltweit führenden Forschungs- und Ausbildungsstätten im Bereich Holzbau zählt. Hr. Prof. Köster ist Träger des Bundesverdienstkreuzes und verfügt über ein internationales Renommee für seine wissenschaftlichen Verdienste rund um die Holzbranche sowie für sein soziales Engagement. Die Gesellschaft verspricht sich durch seine Wahl in den Verwaltungsrat nachhaltige Beiträge für die künftige Positionierung und das weitere Wachstum des STEICO Konzerns. Die weiteren Mitglieder des aktuellen STEICO Verwaltungsrates werden sich auf der Hauptversammlung erneut der Wahl stellen: - Hr. Udo Detlev Schramek, Vorsitzender der geschäftsführenden Direktoren der STEICO SE. Hr. Schramek steht im Falle seiner Wiederwahl erneut für das Amt des Verwaltungsratsvorsitzenden zur Verfügung. - Fr. Katarzyna Schramek, Juristin - Hr. Dr. Jürgen Klass, Rechtsanwalt Unternehmensprofil Der STEICO Konzern entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe. STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich konstruktive Bauelemente und ökologische Dämmstoffe ergänzen. Hierzu zählen die Tragwerksprodukte Furnierschichtholz und Stegträger sowie flexible und stabile Holzfaser-Dämmplatten, Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), Dämmplatten mit aussteifender Wirkung sowie Einblasdämmung aus Holzfasern und Zellulose. Stegträger und Furnierschichtholz (LVL) bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv. Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung. STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität und einem gesunden Raumklima. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude.. Kontact Andreas Schulze STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Fon: +49-(0)89-99 15 51-548 Fax: +49-(0)89-99 15 51-704 E-Mail: a.schulze@steico.com www.steico.com 07.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 85622 Feldkirchen Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 0 Fax: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 700 E-Mail: info@steico.com Internet: http://www.steico.com ISIN: DE000A0LR936 WKN: A0LR93 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 808349 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 808349 07.05.2019 ISIN DE000A0LR936 AXC0335 2019-05-07/20:40