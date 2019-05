Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Inmitten der eindrucksvollen Wüstenlandschaft Abu Dhabis gelegen, versteht sich das Talise Spa des neuen Jumeirah Al Wathba Resort und Spa als ein Hort der Ruhe und des Wohlbefindens.



Mit insgesamt 13 luxuriösen Behandlungsräumen, darunter verschiedene Paar-Suiten und private Terrassen, sowie zahlreichen Wellnessanwendungen ist das Jumeirah Al Wathba Desort Resort und Spa ideal für eine Wellnessreise, sei es ganz für sich allein, zu zweit oder gemeinsam mit Freunden. Zu den Highlights des Retreats gehören etwa das Monte-Carlo-Treatment von Margy's, ein eigener Schneeraum und die revitalisierende IceLab Kryotherapie. Letztere wird bei -110°C durchgeführt und dauert bis zu 3 Minuten. Die extreme Kälte gilt als Anti-Aging-Methode, belebt den Geist und hilft die Muskeln zu lockern. Wer es dagegen wärmer mag, besucht die hauseigenen Dampfbäder, Kristallsalz-Saunen und Tauchbecken oder die von den türkischen Badehäusern inspirierten Hammams.



Das Resort selbst wurde im Stile eines historischen Dorfes gestaltet, mit klassischen Details in den Zimmern und Suiten, und soll das Erleben von Wellness neu definieren. Dazu trägt neben dem entspannenden Plätschern des 1.000 m2 großen Pools auch die beruhigende Dünenlandschaft des Resorts bei, die sich auf über 22.000 m2 erstreckt.



Abgerundet wird diese einmalige Erfahrung durch ausgewählte Aktivitäten. So können Gäste bei einem Besuch der majestätischen Greifvögel mehr über die Traditionen Abu Dhabis lernen, an einer geführten Wanderung bei Sonnenuntergang teilnehmen, oder die Dünen mit dem Pferd oder Fat Bike erkunden. Wer es dagegen entspannter angehen lassen möchte, findet bei einem Besuch des Yoga-Pavillons zu seiner inneren Mitte. Darüber hinaus verfügt das Resort über sechs Restaurants und Bars, darunter eine Rooftop-Bar und Al Mabeet, eine einzigartiges Dinner-Erlebnis in der Wüste.



José Silva, CEO der Jumeirah Group: "Es ist uns wichtig, in Abu Dhabi ein Portfolio zu haben, das die wahre Essenz der Destination widerspiegelt und zu dem auch ein einzigartiges Wellness-Retreat mit außergewöhnlichem Service zählt. Das Jumeirah Al Wathba Desert Resort and Spa ist daher eine ideale Ergänzung für das Jumeirah Saadiyat Island Resort und das Jumeirah at Etihad Towers, die sich beide in Bestlage befinden. Es verbindet arabischen Charme, Architektur und großzügige Gastfreundschaft und verspricht darüber hinaus ein luxuriöses Erlebnis in traumhafter Kulisse. Daher freuen wir uns sehr, dort Gäste aus aller Welt begrüßen zu dürfen."



Wellness-Packages sind an Wochentagen ab 1.900 AED, am Wochenende ab 2.200 AED pro Person verfügbar & beinhalten einen Spa-Gutschein im Wert von 500 AED.



Über die Jumeirah Group: Die Jumeirah Group, ein globales Luxus-Hotelunternehmen und Mitglied der Dubai Holding, betreibt und verwaltet ein erstklassiges Portfolio von 15 Hotels und Resorts im Nahen Osten, darunter das Flaggschiff Burj Al Arab, sowie fünf in Europa und vier in Asien. Zehn weitere Projekte befinden sich derzeit im Bau. www.jumeirah.com



