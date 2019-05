US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag seitwärts bis moderat im Plus bewegt. Angesichts absackender Aktienmärkte profitierten die Rentenpapiere ein Stück weit von ihrem Status als "sichere Häfen" für die Anleger. Richtungweisend blieb dabei der wieder eskalierte Handelsstreit zwischen den USA und China, nachdem US-Präsident Donald Trump zuletzt wegen Unzufriedenheit über die Handelsgespräche höhere Strafzölle angekündigt hatte. Bewegende Konjunkturdaten aus den USA standen derweil am Dienstag keine auf der Agenda.

Einzig die zweijährigen Anleihen notierten unverändert mit 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,28 Prozent. Fünfjährige Anleihen lagen 1/32 Punkte höher bei 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,25 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 5/32 auf 101 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,45 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 17/32 Punkte auf 102 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,86 Prozent./tih/he

AXC0342 2019-05-07/21:24