blockescence plc: Kapitalerhöhung um 2.170.000 Aktien DGAP-Ad-hoc: blockescence plc / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung blockescence plc: Kapitalerhöhung um 2.170.000 Aktien 07.05.2019 / 22:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. blockescence plc: Kapitalerhöhung um 2.170.000 Aktien * Board of Directors der blockescence plc beschließt Kapitalerhöhung um 2.170.000 Aktien als Teil der Finanzierung des Erwerbs der Anteile an der ReachHero GmbH * Neuer Name "Media and Games Invest plc" geplant im Einklang mit Unternehmensfokus * Außerordentliche Hauptversammlung zur vorgeschlagenen Namensänderung am 29. Mai 2019 Valletta, 07. Mai 2019: Das Board of Directors der blockescence plc (WKN: MT0000580101; Symbol: BCK, "blockescence") hat beschlossen, den Erwerb der Mehrheit an der ReachHero GmbH voraussichtlich am 10. Mai 2019 abzuschließen (Closing) und beschließt zu diesem Zweck eine Kapitalerhöhung um 2.170.000 Aktien als Teil der für das Closing vorgesehenen Kaufpreiszahlung für den Erwerb besagter Anteile an der RechHero GmbH. Das Unternehmen wird 2.170.000 neue Aktien ausgeben mit einem Nominalwert in Höhe von EUR 1,00 je Aktie. Wie schon am 26. Februar 2019 bekanntgegeben, werden die Aktien zur Zahlung des Kaufpreises für die Übernahme der Mehrheit der ReachHero GmbH Geschäftsanteile verwendet. Des Weiteren hat das Board of Directors heute beschlossen, den Aktionären vorzuschlagen, die Firma der blockescence plc in "Media and Games Invest plc" zu ändern. Die Entscheidung für den neuen Namen wurde getroffen, da dieser den Fokus der Gesellschaft besser widerspiegelt. Die Namensänderung soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 29 Mai 2019 zur Abstimmung gestellt werden. Ebenfalls wurde beschlossen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmensbeteiligung an der gamigo AG auf mindestens 65 % erhöhen will und dafür mit den Minderheitsaktionären der Gesellschaft in konkrete Verhandlung treten wird. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Mit der Namensänderung soll die Ausrichtung der Gesellschaft gegenüber den Anlegern verdeutlicht werden. Der neue Name 'Media and Games Invest plc' liegt im Einklang mit dem Fokus als strategische Investmentholding Beteiligungen in den Bereichen Media und Gaming zu erwerben und diese gemäß dem Prinzip 'buy, integrate, build & improve' weiterzuentwickeln. In den wachstumsstarken Märkten Media und Gaming setzt das Unternehmen weiter darauf, die sich bietenden M&A-Möglichkeiten und Plattform- und Synergiepotenziale zwischen den Märkten und Beteiligungen optimal zu nutzen. Die Akquisition der ReachHero-Anteile ist das erste Direktinvestment der Media and Games Invest (kurz: MGI) im Medienbereich, welches für erhebliche Synergien sowohl mit den gamigo Medienunternehmen adspree und Mediakraft sorgen wird, als auch positive Effekte auf den gaming Bereich der gamigo Group haben wird. Die Transaktion steht somit beispielhaft für die Ausrichtung von MGI. Wie bereits am 26. Februar 2019 bekanntgegeben, wurden 65,42 % der Geschäftsanteile der ReachHero erworben mit einer Option auf den Erwerb der restlichen Anteile. Bei der derzeit wichtigsten Beteiligung gamigo AG wird eine Aufstockung des Anteils geplant. Derzeit werden 38 Prozent der Anteile und 53 Prozent der Stimmrechte gehalten. Ziel ist es, die Beteiligung auf über 65 Prozent aufzustocken, durch den Erwerb der Anteile von Minderheitsaktionären. Die gamigo-Gruppe weist seit Jahren ein stetiges und kontinuierliches Umsatz- und Gewinnwachstum auf. Mit über 20 M&A-Transaktionen in den vergangenen fünf Jahren hat sich gamigo erfolgreich als ein Konsolidator in den stark wachsenden Media und Gaming Märkten positioniert und bewiesen, dass ihre akquisitionsgetriebene Plattformstrategie gut funktioniert. CEO Remco Westermann: 'Wir verfügen über ein hohes Maß an Expertise in zwei sehr wachstumsstarken Märkten, die sich in vielen Punkten ähneln und untereinander für erhebliche Synergien sorgen können. gamigo soll künftig noch stärker eingebunden werden, um weitere Synergien zu heben. Daher möchten wir unseren Anteil aufstocken. In der Vergangenheit haben wir bewiesen, dass wir sowohl profitabel investieren als auch integrieren und weiterentwickeln können. Mit unserer Ausrichtung sind wir einzigartig am Markt. Dieses soll sich auch in unserem Namen zeigen. Über blockescence plc (zukünftig 'Media and Games Invest plc'): blockescence (zukünftig 'Media and Games Invest plc') ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine 'buy, integrate, build & improve'-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten Medien und Games konzentriert. Die Portfoliounternehmen der blockescence wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Die wichtigste Beteiligung ist die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, woran Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. Disclaimer Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von blockescence oder der mit ihr verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der blockescence und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder blockescence noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop Telefon: +49 69 9055 05 51 E-Mail: blockescence@edicto.de Emittentin: blockescence plc Sören Barz, Investor Relations St. Christopher Street 168 Valletta VLT 1467 Malta E-Mail: info@blockescence.com Web-Page: www.blockescence.com 07.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: blockescence plc St. Christopher Street 168 VLT 1467 Valletta Malta Telefon: +356 21 22 7553 Fax: +356 21 22 7667 E-Mail: info@blockescence.com Internet: www.blockescence.com ISIN: MT0000580101 WKN: A1JGT0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board); Malta EQS News ID: 808351 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 808351 07.05.2019 CET/CEST ISIN MT0000580101 AXC0348 2019-05-07/22:22