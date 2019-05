Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim (pta027/07.05.2019/22:00) - In Abwesenheit des Vorstands wurden heute die Büroräume der Gesellschaft durchsucht. Nach erster Sichtung wurden einzelne Ordner der Gesellschaft mitgenommen.



Wie uns mitgeteilt wurde liegt gegen die Beteiligungen im Baltikum AG ein Pfändungsbeschluss in bislang unbekannter Höhe vor.



Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass weder die Gesellschaft noch der Vorstand diesbzeüglich Beschuldigte sind.



