Meilensteinzahlungen und Tantiemen haben dem Biotechnologieunternehmen Morphosys zum Jahresstart einen kräftigen Umsatzsprung beschert. Weil aber die Kosten etwa für Forschung und Entwicklung sowie für Vertrieb und Verwaltung ebenfalls deutlich anzogen, rutschte das Biotechnologieunternehmen tiefer in die roten Zahlen. Vor Steuern und Zinsen weitete Morphosys im ersten Quartal den Verlust auf 23,6 Millionen Euro aus, nach minus 19 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie das im MDax und an der Nasdaq notierte Unternehmen am Dienstagabend nach US-Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich erhöhte sich das Minus um 16 Prozent auf 22,7 Millionen Euro.

Die Erlöse kletterten derweil im ersten Quartal auf 13,5 Millionen Euro, nachdem sie ein Jahr zuvor noch deutlich auf 2,8 Millionen Euro zurückgegangen waren. Damals war eine Kooperation mit Novartis ausgelaufen, doch inzwischen sprudeln die Einnahmen für Morphosys wieder. Für die kräftigen Zuwächse in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres sorgten im Wesentlichen erfolgsabhängige Zahlungen der Partner I-Mab und Janssen. Unternehmenschef Simon Moroney zeigte sich zufrieden: "Wir sind sehr gut in das Jahr 2019 gestartet, mit signifikanten Erfolgen in unseren firmeneigenen und Partner-Programmen sowie in der Unternehmensentwicklung", sagte er laut Mitteilung. Für das Gesamtjahr bestätigte er die Finanzziele./tav/he

ISIN DE0006632003

AXC0349 2019-05-07/22:32