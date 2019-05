Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim (pta028/07.05.2019/22:15) - In Abwesenheit des Vorstands wurden heute die Büroräume der Gesellschaft durchsucht. Nach erster Sichtung wurden einzelne Ordner der Gesellschaft mitgenommen.



Nach unserer Meinung erfolgte die Durchsuchung von Räumlichkeiten und die Beschlagnahme einzelner Ordner ohne Durchsuchungsbeschluss.



(Ende)



Aussender: KONSORTIUM Aktiengesellschaft Adresse: Tannhäuser Weg 44, 89518 Heidenheim an der Brenz Land: Deutschland Ansprechpartner: Aniko Köpf Tel.: +49 7321 92534100 E-Mail: mail@konsortium.de Website: www.konsortium.de



ISIN(s): DE0006323405 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1557260100070



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 07, 2019 16:15 ET (20:15 GMT)