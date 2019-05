Verdoppelt europäische Vertriebspartner und fügt wichtige neue Vertriebsressourcen hinzu

Masergy, der führende Anbieter von Managed SD-WAN, Cloud Communications und Managed Security-Lösungen, gibt ein deutliches Wachstum seines Vertriebspartner-Programms bekannt und verdoppelt seine umsatzfördernden europäischen Partner in den letzten 12 Monaten auf fast 80. Das Unternehmen ist auf gutem Weg, bis Ende des Jahres mit mehr als 150 Partnern gemeinsame Erfolge zu erzielen. Masergy hat auch bei der Entwicklung seiner Allianzbeziehungen in Europa viel Zugkraft gewonnen, einschließlich seiner globalen, führenden Partnerschaft mit Cisco im Bereich der Zusammenarbeit.

Angetrieben von Steve Harrington, dem EMEA Managing Director, kombiniert Masergy technische Exzellenz mit strategischer Vertriebspartner-Unterstützung. Harrington erklärt: "Wir steigern die Ertragsmöglichkeiten der Partner und erschließen neue Möglichkeiten im Vertrieb. Um diesen Erfolg fortzusetzen, hat sich das britische Account Management-Team verdoppelt, und wir haben unsere Partnerschulungsprogramme verstärkt. Zusätzlich zu dieser Investition freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Branchenveteranin Emily Nerland zu Masergy gekommen ist, um das britische Vertriebs-Account-Management-Team zu leiten. Emily hat langjährige Erfahrung mit der Arbeit im britischen Vertriebsbereich für verschiedene Dienstleister und ist perfekt positioniert, um die Masergy- Vision in Großbritannien umzusetzen."

Nerland fügt hinzu: "Ich bin unglaublich begeistert, dass ich mich dem Masergy-Team anschließe und seine strategischen Pläne zur Förderung des weiteren Wachstums im Vertrieb umsetze. Die Marktchancen für unsere Partner sind grenzenlos, und ich weiß, dass wir mit unseren innovativen Lösungen und branchenführenden Kundenerfahrungen perfekt positioniert sind, um ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen."

Masergy hat großen Wert auf detailliertes Account-Mapping, strategische Geschäftsplanung und wichtige gemeinsame Marketingprogramme mit Vertriebspartnern gelegt. Durch eine Reihe von Vor-Ort- und virtuellen Schulungen sowie produkt- und technologiespezifischen Zertifizierungsprogrammen werden die Partner mit Fachwissen und Mitteln ausgestattet, um Lösungen an Unternehmenskunden weltweit zu verkaufen und zu vermarkten.

Rob Merhej, Director of Channel Sales bei AVANT und Masergy-Partner, erklärt: "Da Unternehmen die Cloud nutzen und den täglichen Betrieb digital verändern wollen, ist es wichtiger denn je, dass wir die Vernetzung für unsere Kunden so sicher, zuverlässig und effektiv wie möglich gestalten. In diesem Sinne ist unsere Beziehung zur Masergy von grundlegender Bedeutung. Das Team ist seit vielen Jahren unser Partner für Managed SD-WAN, Cloud Communications und Managed Security in den USA. Wir haben uns vor über zwei Jahren für das europäische Vertriebsprogramm angemeldet und haben es nicht bereut."

Über Masergy

Masergy ermöglicht es globalen Unternehmen, ihre Branchen mit transformativen Lösungen bei Secure SD-WAN, Cloud Communications und Managed Security zu innovieren, aufzumischen und zu dominieren. Basierend auf der weltweit innovativsten software-definierten Plattform, sind unseren agilen Technologien, anpassbaren Lösungen und das unübertroffene Kundenerlebnis der Grund, warum führende Unternehmen auf Masergy setzen, um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

