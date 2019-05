Bielefeld (ots) - Nun also doch nicht: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) beugt sich dem Druck der Länder und will nun die langsameren Modelle der E-Tretroller von den Gehwegen verbannen. Mit Blick auf die Verkehrssituation in manchen deutschen Innenstädten ist das die richtige Entscheidung. Zu oft knarzt es bereits jetzt zwischen den Verkehrsteilnehmern: Fußgänger gegen Radfahrer, Radfahrer gegen Autofahrer, Autofahrer gegen Lkw-Fahrer - die Konfliktlinien werden mit jeder Stunde im Berufsverkehr nachgezogen. Scheuer tut gut daran, den Streit um das sowieso schon begrenzte Raumangebot nicht weiter zu verschärfen. Doch hier wird das eigentliche Problem deutlich: Wir können jahrelang über neue Formen der Mobilität diskutieren. Wenn wir es ernst meinen mit der Verkehrswende und dem Klimaschutz, müssen wir den öffentlichen Raum neu verteilen. Das heißt auch, dass wir dem Auto - bislang eine Art Leitmotiv im Straßenverkehr - noch konsequenter als bisher Quadratmeter abtrotzen müssen. Nur wenn genug Platz ist, können sich neue Formen der Bewegung gewinnbringend entfalten.



