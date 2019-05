FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich der nachbörsliche Handel mit deutschen Aktien am Dienstagabend im Wesentlichen um Siemens gedreht. Der Technologiekonzern trennt sich von seinem schwächelnden Energiegeschäft. Der Aufsichtsrat beschloss am Abend, die Sparte Gas & Power aus dem Konzern auszugliedern und bis zum September nächsten Jahres als eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen. Darüber hinaus will Siemens im Zuge der Umsetzung der Strategie Vision "2020+" die Kosten bis 2023 um insgesamt 2,2 Milliarden Euro senken. Die Aktie wurde am Abend 1 Prozent fester gestellt. Die moderate Marktreaktion wunderte den Marktteilnehmer etwas, denn man hätte mit einer höheren Nachfrage nach den Papieren rechnen können.

Die Geschäftszahlen von Morphosys verhalfen den Titeln zu einem Plus von 0,3 Prozent. "Bei Morphosys stehen die Geschäftszahlen nicht im Vordergrund, Entwicklungserfolge und Zulassungen stehen höher im Kurs", sagte der Marktteilnehmer.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.062 12.093 -0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 07, 2019 16:55 ET (20:55 GMT)

