Nel Hydrogen Electrolyser, ein Tochterunternehmen von Nel ASA, startete heute offiziell den containerisierten Proton-PEM-Elektrolyseur der M-Serie

Nel ASA (OSE:NEL):

"Wir haben in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, das Design unsers Proton-PEM-Elektrolyseurs der M-Serie in einer containerisierten Version fertigzustellen. Nun können wir dieses Produkt mit Stolz ganz offiziell in unser Produktportfolio mit aufnehmen und stießen damit auf dem Markt bereits auf deutliche Interessensbekundungen", so Anders Søreng, CTO bei Nel.

Die containerisierte Version der M-Serie wird in den Standardkonfigurationen 1 und 2 MW (200 und 400 Nm3/Std.) geliefert. Bei der Entwicklung lag das Hauptaugenmerk auf der Vergrößerung der 1-MW-Plattform auf 2 MW und der einfachen Integrierbarkeit mehrerer Einheiten im Feld.

"Wir achten genauestens auf den Markt und richten uns nach den Bedürfnissen unserer Kunden. Mit dem containerisierten Proton-PEM-Elektrolyseur der M-Serie bieten wir die gleiche Robustheit und Verlässlichkeit wie unsere konventionelle M-Serie-Einheiten mit einer schnelleren und flexibleren Installation", fährt Søreng fort.

Weitere Informationen zu containerisierten PEM-Elektrolyseuren von Nel erhalten Sie auf Anfrage von John Speranza, VP Product Sales and Marketing

Nel ist ein globales, spezialisiertes Wasserstoffunternehmen und liefert optimale Lösungen zur Herstellung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff aus erneuerbarer Energie. Wir bedienen die Industrie und Energie- und Gasunternehmen mit führender Wasserstofftechnologie. Seit der Gründung 1927 kann Nel stolz auf eine Geschichte der Entwicklung und fortwährenden Verbesserung von Wasserstoffanlagen zurückblicken. Unsere Wasserstofflösungen decken die gesamte Wertkette von Wasserstoffherstellungstechnologien bis hin zur Produktion von Wasserstofftankstellen ab und beliefern sämtliche elektrischen Wasserstofffahrzeuge mit der gleichen schnellen Betankung und großen Reichweite wie aktuelle herkömmliche Fahrzeuge.

