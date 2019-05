Düsseldorf (ots) - Die FDP verlangt von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) eine Unterrichtung des Verteidigungsausschusses über die Ursachen für die Pannenserie bei Regierungsflugzeugen. "Wir erwarten im Verteidigungsausschuss des Bundestags Aufklärung vom General Flugsicherheit", sagte die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann der Düsseldorfer "Rheinischen Post" mit Blick auf die Sitzung am Mittwoch. Die FDP habe das Thema auf die Tagesordnung setzen lassen. Es sei "im hohen öffentlichen Interesse", welche Gründe zu den Ausfällen bei Regierungsmaschinen geführt haben, die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Finanzminister Olaf Scholz, Außenminister Heiko Maas (beide SPD) sowie Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) genutzt wurden. Diese Pannen hätten eine "psychologische Dimension". "Der Kontrollverlust, die Schlamperei bekommen ein Gesicht." Es sei aber nicht nur eine Frage des Verteidigungsministeriums, wie ein Flugzeug aus der Inspektion komme. Auch die dafür zuständige Lufthansa-Tochter trage dafür die Verantwortung. "Ich kann der Ministerin aber nur raten, nicht nur diesen Vorfall untersuchen zu lassen, sondern auch all die anderen Fälle. Das Kontrollsystem funktioniert nicht mehr."



