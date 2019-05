Project Pay-Chain von LTI ist eine einzigartige Plattform auf Basis der SAP Cloud-Plattform für Branchen, die projektbezogene Dienstleistungen anbieten

Larsen Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI, BSE: 540005), ein globales Technologieberatungs- und Digitallösungsunternehmen und Global Strategic Services-Partner von SAP, präsentierte Lösungen, die seinen Kunden helfen sollen, ihre SAP S/4HANA-Migration zu beschleunigen und je nach Migrationsszenario mit dem Mosaic Profiler von LTI rund 20-30 Aufwand zu sparen.

LTI hat mehrere domänenbasierte Lösungen entwickelt: Intelligent Construction Enterprise (ICE), eine vorkonfigurierte Branchenlösung für professionelle Dienstleistungen sowie eine Augmented Reality (AR)-basierte Lösung für geführte Anlagenwartung. Zu den weiteren Lösungen von LTI gehören SAP Leonardo-basiertes Intelligent Asset Management, LTIs Mosaic Automationstools mit zentraler Finanzimplementierung, LTI Mosaic Automationsplattform für SAP S/4HANA, Blockchain-basierte Lieferketten- und regulatorische Finanz-Lösung.

Als Teil des ICE-Angebots bietet LTI "Project Pay-Chain", um einen kritischen Bedarf der Branchen mit projektbasierten Dienstleistungen zu decken und Zahlungsanwendungen und Cashflows effektiv zu verwalten. Die Lösung ist das Ergebnis einer umfassenden Ko-Innovationsinitiative zwischen LTI und SAP zur Schaffung differenzierter Lösungen für die Bauindustrie und andere projektbezogene Branchen. Project Pay-Chain bietet einen vereinfachten und automatisierten Prozess für die Verwaltung des Antrags- und Zahlungsprozesses, der speziell auf die Komplexität der Bauindustrie zugeschnitten ist, einschließlich Einbehaltung, gemeinsamer Prüfungen und Pfandverzicht.

Sudhir Chaturvedi, Vertriebsleiter und Vorstandsmitglied bei LTI, sagte: "Als Global Strategic Services-Partner von SAP konzentriert sich LTI darauf, die abtrünnigen Unternehmen von morgen mit einem digitalen Kern zu versorgen, der einfach und unbelastet ist. Mit seiner ausgewiesenen SAP-Expertise ist LTI bestrebt, Geschwindigkeit, Transparenz und Agilität zu erhöhen, indem es innovative, branchenübergreifende bestmögliche Lösungen für Unternehmen entwickelt."

Ralph Stemler, leitender Vizepräsident fürs Industrie-Ökosystem, SAP, sagte: "Die Expertise und Investitionen von LTI erleichtern die Bereitstellung gemeinsamer Innovationen wie Intelligent Construction Enterprise durch enge Zusammenarbeit mit der Geschäftseinheit Engineering, Construction und Operations Industry von SAP und sind in der Lage, jedem Kunden zu helfen, ein intelligentes, gut geführtes Unternehmen zu schaffen."

Besuchen Sie www.lntinfotech.com/saps4hana für weitere Informationen über den Intelligent Enterprise Workshop von LTI.

Über LTI:

Larsen Toubro Infotech (NSE: LTI, BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und unterstützt mehr als 300 Kunden beim Erfolg in einer konvergierenden Welt. Mit Niederlassungen in 30 Ländern erbringen wir für unsere Kunden stets den höchsten Einsatz und beschleunigen deren digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die sie zum Fortschritt in Bereichen wie Mobilgeräten, sozialen Medien, Analytik, Internet der Dinge und Cloud befähigt. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited gegründet und verfügt dank dieses besonderen Erbes über unübertroffene Praxiserfahrung bei der Lösung hochkomplexer Herausforderungen, vor denen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen stehen. Jeden Tag sorgt unser Team aus mehr als 28.000 LTI-Mitarbeitern dafür, dass unsere Kunden die Effektivität ihrer Geschäftstätigkeit und ihrer Technologieoperationen verbessern und Wertschöpfung für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre erbringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns auf @LTI_Global

