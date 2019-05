Der Anleihenexperte Jeffrey Gundlach hat einen Rat, wie Anleger den starken Schwankungen am Anleihenmarkt nicht nur trotzen, sondern sie sogar für sich nutzen können.Der CEO von DoubleLine Capital, Jeffrey Gundlach, gilt als ausgewiesener Experte im Anleihenbereich, was ihm auch den Beinamen "Bond King" eingebracht hat. Auf der Sohn Investment Conference nahm er in dieser Woche die zu erwartenden Schwankungen am Anleihenmarkt zum Anlass, um Anlegern in diesem Umfeld Handlungsempfehlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...