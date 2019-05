=== 06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q, Zaandam *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q und Capital Market Day "Vision 2020+" (07:30 PK), München *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 2Q (13:15 Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Frankfurt 07:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:15 DE/Norma Group SE, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Maintal *** 07:30 DE/Wirecard AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystentelefonkonferenz), Aschheim *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), München 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q, Ratingen 07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 HV), Mannheim 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1Q, Wiesbaden 07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, Ergebnis 1Q, Dortmund 07:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 1Q, Pullach *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q, Herzogenaurach 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1Q, Oberkirch 08:00 DE/secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q, Essen *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q, Wien *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H, Bristol 09:00 DE/Bundesfinanzministerium, Symposium zur internationalen Steuerpolitik, 11:30 Rede von Bundesfinanzminister Scholz, Berlin 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 09:30 EU/EuGH, Urteil zur Bankenaufsicht über die Landeskreditbank Baden-Württemberg, Luxemburg 10:00 DE/Allianz SE, HV, München 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV, Bremen 10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, HV, Karlsruhe 10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV, Frankfurt 10:30 DE/Hannover Rück SE, HV, Hannover *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), PK zur Aktienmarktprognose, Frankfurt 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 3 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 13:00 DE/Volkswagen gibt Details zur vollelektrischen Modellfamilie bekannt, Berlin 14:00 DE/Morphosys AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1Q 14:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede bei Kongress der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu "Globale Gesundheit stärken - UN-Nachhaltigkeitsziel umsetzen", Berlin 16:00 US/ISM, halbjährlicher Wirtschaftsausblick *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q, Rom *** 18:20 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q, Büdelsdorf *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q, Burbank *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Welt 2Q *** - US/Chinesische Delegation unter Führung von Vize-Premier Liu He zu weiteren Handelsgesprächen in den USA, Washington *** - CN/Handelsbilanz April - DE/AT/Frequentis AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz - CA/Gericht, Anhörung zu US-Antrag auf Auslieferung von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou - DE/Fortsetzung Sitzung Arbeitskreis Steuerschätzung (bis 9.5.), Kiel - Parlaments- und Provinzwahlen in Südafrika ===

