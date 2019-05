Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Wegen der Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit geht es an den Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch abwärts mit den Kursen. Sie schließen sich damit nach der Zwischenerholung am Vortag den negativen Vorgaben der Wall Street an. Die hatte am Dienstag mit etwas Verspätung doch noch stärker negativ darauf reagiert, dass die USA ab Freitag die Strafzölle auf chinesische Importe erhöhen wollen.

Größter Verlierer ist Tokio mit einem Minus von 1,6 Prozent auf 21.563 Punkte. Hier kommt zusätzlicher Druck vom Yen. Der ist dank seines Rufes als sicherer Hafen in Krisenzeiten weiter gesucht. Der Dollar ist mit 109,94 Yen so billig wie zuletzt Ende März. Zum Ende der Vorwoche und vor der Verschärfung des Tons im Handelsstreit lag er noch bei 111,10.

An den meisten anderen Plätzen geht es zwar ebenfalls nach unten, zum einen aber nicht so stark, zum anderen zeigen die Indizes hier vielfach deutliche Erholungen gegenüber ihren Ständen zu Beginn des Handels. Am besten hält sich Schanghai, wo sich das Minus auf nur noch 0,1 Prozent verringert hat. Für einen leicht positiven Impuls sorgen laut Händlern die Ex- und Importe für April. Zwar sind die chinesischen Exporte etwas stärker gesunken als geschätzt, dafür zogen die Importe entgegen eines erwarteten Rückgangs deutlicher an. Das könnte stimmungsmäßig günstig für die am Donnerstag weitergehenden Handelsgespräche wirken, zumal es den USA im Kern um aus ihrer Sicht zu hohe Importe aus China geht.

Eine Ausnahme macht der neuseeländische Aktienmarkt. Dort lautet die Tendenz gut behauptet, nachdem die Notenbank des Landes die Zinsen gesenkt hat. Am Devisenmarkt hat der neuseeländische Dollar mit einem nur kurzen Rücksetzer auf die Zinssenkung reagiert. Er fiel von rund 0,6600 US-Dollar auf bis zu 0,6524 zurück, handelt mittlerweile aber wieder bei 0,6588.

Toyota-Zahlen stützen

Unter den Einzelwerten können sich Toyota in Tokio kräftiger erholen und liegen nur noch 0,4 Prozent im Minus. Der Autobauer hat während des Handels Geschäftszahlen vorgelegt, die offenbar gut ankommen. Netto ging der Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr demnach von 2,49 auf 1,88 Billionen Yen zurück. Umgerechnet sind das etwa 15 Milliarden Euro.

In Hongkong schnellt der Kurs von Uni-President China um 12 Prozent nach oben. Der Nahrungsmittel- und Getränkehersteller hat mit seinen Erstquartalszahlen die Erwartungen übertroffen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.266,40 -0,47% +10,98% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.563,31 -1,64% +7,74% 08:00 Kospi (Seoul) 2.168,37 -0,40% +6,24% 08:00 Schanghai-Comp. 2.923,15 -0,11% +17,21% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.156,23 -0,70% +12,98% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.281,15 -0,95% +7,23% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.632,15 -0,44% -3,03% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:32 % YTD EUR/USD 1,1205 +0,1% 1,1195 1,1214 -2,3% EUR/JPY 123,21 -0,2% 123,44 124,09 -2,0% EUR/GBP 0,8570 +0,1% 0,8563 0,8544 -4,8% GBP/USD 1,3073 -0,0% 1,3074 1,3125 +2,6% USD/JPY 109,96 -0,3% 110,27 110,64 +0,3% USD/KRW 1168,60 -0,3% 1172,31 1167,21 +4,9% USD/CNY 6,7712 -0,1% 6,7769 6,7632 -1,6% USD/CNH 6,7867 -0,1% 6,7944 6,7757 -1,2% USD/HKD 7,8490 +0,0% 7,8485 7,8476 +0,2% AUD/USD 0,7023 +0,1% 0,7013 0,7030 -0,3% NZD/USD 0,6587 -0,2% 0,6602 0,6614 -1,9% Bitcoin BTC/USD 5.803,63 -1,3% 5.882,01 5.856,01 +56,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,84 61,40 +0,7% 0,44 +31,8% Brent/ICE 70,22 69,88 +0,5% 0,34 +27,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,69 1.285,80 +0,1% +0,89 +0,3% Silber (Spot) 14,94 14,92 +0,1% +0,02 -3,6% Platin (Spot) 874,59 871,50 +0,4% +3,09 +9,8% Kupfer-Future 2,82 2,79 +0,8% +0,02 +6,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2019 00:46 ET (04:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.