Prodapt, einer der weltweit führenden Service-Provider für die Telekommunikationsindustrie kehrt das dritte Jahr in Folge als Silber-Sponsor zu der von TM Forum veranstalteten Digital Transformation World (DTW) zurück. Die letztjährige DTW war mit mehreren Vortragssessions, Lunch-Briefing-Sessions und einem viel gelobten Katalysatorprogramm ein großer Erfolg für Prodapt.



Dieses Jahr kooperieren die Vordenker von Prodapt bei ihren verschiedenen Präsentationen mit 5 führenden DSP-Clients und präsentieren ihre Erfolgsgeschichten mit der Technologie der nächsten Generation. Neben den beiden Hauptpodiumsvorträgen plant Prodapt während des dreitägigen Events zwei Lunch-Briefing-Sessions, zwei Demonstrationssessions, eine Podiumsdiskussion/Flash-Talk-Veranstaltung und die Moderation von zwei Campfire-Sessions.



Präsident Harsha Kumar kommentierte hierzu: "Die Digital Transformation World ist eine der besten Veranstaltungen mit Schwerpunkt Telekommunikation, auf der man mit den besten Köpfen der Branche Kontakt knüpfen und Netzwerke aufbauen kann. Wir freuen uns besonders, dieses Jahr mehrere bahnbrechende Innovationen vorzustellen, die wir mit unseren Kunden in den Bereichen RPA, SDN-NFV und AI/ML erreicht haben."



Die Termine von Prodapt auf einen Blick:



Tag 1 - 14. Mai 2019



- 12:45 - 14:00: Lunch-Briefing-Session zum Thema "Transforming into a DSP - In-flight Engine Change" (Transformation zu einem DSP - ein Motoraustausch während des Flugs), gemeinsam geleitet von Rajan RN, Head, SDN Labs, O/BSS Practice & AVP, Prodapt, Greg Smith, Director of Technology, Integration, Liberty Latin America und Stephen Kowal, Head of IT Strategy, Architecture and Analytics, Liberty Latin America - 15:00 - 15:30: Gemeinsame Vortragssession zum Thema: "NaaS - Transforming the management of the network" (NaaS - Transformierung des Netzwerkmanagements) in der Session IT Transformation experience (Erfahrung bei der IT-Transformation), gemeinsam geleitet von Hema Kadia, VP & Head, SDN-NFV, Strategy & Practice, Prodapt, und Gary Sidhu - Director, API Development & Platform Engineering, CenturyLink



Tag 2 - 15. Mai 2019



- 12:45 - 14:00: Lunch-Briefing-Session zum Thema "How to Establish and Scale Robotics (RPA) Center of Excellence" (Aufbau und Skalierung eines Robotics-Exzellenzzentrums) von Aravind Parthasarathy, Robotic Process Automation Leader, Prodapt und Lawrence Tse - RPA Senior Program Manager, TELUS



Tag 3 - 16. Mai 2019



- 09:30 - 10:00: Gemeinsame Vortragssitzung zum Thema "Customers Drive Digital Transformation" (Kunden bringen die digitale Transformation voran) in der Session Architect, CXO, IT Transformation experience (Transformationserfahrung mit Architect, CXO, IT), gemeinsam geleitet von Paul Termijn, Partner, Prodapt Consulting und Kanwardeep Singh Ahluwalia (K.D), Vice President, Digitization Europe (IT), Deutsche Telekom - 15:00 - 15:30: Paul Termijn - Partner, Prodapt Consulting, vertritt Prodapt in der Flash-Talk-/Podiumsdiskussionsveranstaltung " Building a digital operating model" (Aufbau eines digitalen Betriebsmodells)



Ausführliche Informationen zu den Terminen von Prodapt und den Vortragenden finden Sie unter http://www.prodapt.com/en/digital-transformation-world-2019/



Informationen zu Prodapt: www.prodapt.com



Pressekontakt: Raghavendra MG E-Mail: raghavendra.mg@prodapt.com Tel: +(91)-9677040468 Logo: https://mma.prnewswire.com/media/682943/Prodapt_Logo.jpg