Was gestern Henkel bot, ist eine deutliche Niederlage für die strategischen Pläne der Düsseldorfer, die in ihrer Arbeit offenbar nicht weiterkommen, aus einer Schwäche des Marktes entsprechende Schlüsse zu ziehen, was und wie man etwas verbessern kann, um die Profitabilität zum einen zu verbessern, und den Marktanteil zum anderen zu erweitern. Schwachpunkt ist die Kosmetik. Reichen 4 % Kursverlust aus, neu in Position zu gehen? 2, 3 % niedriger dürfte besser sein.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info