Nach 20 % Indexgewinn und mehrheitlich Kursgewinnen von über 35 % in der ganzen DAX-Familie war das fällig. Der Dow macht mit in gleicher Form mit gleichen Resultaten und Tokyo schloss sich heute morgen an, mit ebenfalls - 1,8 %. Das nennt man Gleichschritt in der Globalisierung mit vielfältigen Folgen. Damit ist eine Pause von zwei bis drei Wochen fällig. Sie entspricht dem, was die Actien-Börse in den letzten Wochen vorgegeben hat. Die Fortsetzung lesen Sie in der nächsten Actien-Börse am Freitag. Sollten Sie kein Abonnent sein, können Sie unsere Briefe auch über unseren Partner unter www.Boersenkiosk.de abrufen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info