The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0474178420 RAIF.SCHWEIZ 19/24 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB7RM5 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJG8 DZ BANK CLN E.9674 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJH6 DZ BANK CLN E.9675 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJJ2 DZ BANK CLN E.9676 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0S8B8 DEKA USD FESTZINS 19/21 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000DK0S8C6 DEKA AUD FESTZINS 19/23 BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000LB118A5 LBBW STUFENZINS 19/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB118B3 LBBW STUFENZINS 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11876 LBBW STUFENZINS 19/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11884 LBBW STUFENZINS 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB11892 LBBW STUFENZINS 19/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13G29 LBBW STUFENZINS 19/31 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13G37 LBBW STUFENZINS 19/34 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB1382 LDSBK.SAAR PF.R.138 BD02 BON EUR N

CA XFRA GB00BJHPK447 NEU.C.FINANC 19/24MTN N.F BD02 BON USD N

CA XFRA US912810SH23 USA 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128286T26 USA 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128286U98 USA 19/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1984146388 JIAYINTERN 19/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1992154341 ALTICE LUX. 19/27 REGS BD02 BON EUR N

CA 0E81 XFRA CA0076282098 ADVANCED PROTEOME THERAP. EQ00 EQU EUR N

CA H2D XFRA NO0010317811 NORWEGIAN PROPERTY NK 0,5 EQ00 EQU EUR N

CA MAH0 XFRA US5894921072 MEREO BIOPH. ADR LS-,003 EQ01 EQU EUR N