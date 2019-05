FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,10 0.058 EUR

77S XFRA US80283M1018 SANTAND.CONS.USA HL.DL-01 0.179 EUR

2G5 XFRA GB00BZ02Q916 GOCOMPARE.COM GRPLS-,0002 0.009 EUR

0CT XFRA GB00BLY2F708 CARD FACTORY PLC LS-,01 0.075 EUR

NBFB XFRA SE0000109811 NOLATO AB B SK 25 1.309 EUR

S0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1 2.009 EUR

2I5 XFRA GB00BYXJC278 IBSTOCK PLC LS -,01 0.076 EUR

AF72 XFRA GB00B6XZKY75 A.G. BARR LS-,04167 0.149 EUR

1WR XFRA US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 0.406 EUR

BIRG XFRA IE00BD1RP616 BK OF IRELD GRP EO 1 0.160 EUR

2GW XFRA US3914161043 GREAT WESTERN BANCO.DL-01 0.268 EUR

HNRB XFRA US4106931052 HANN.RUECKV.SE ADR 1/2/ON 2.616 EUR

5M8 XFRA US56155L1089 MAMMOTH ENER.SVCS DL-,01 0.112 EUR

G4K XFRA US37946R1095 GLOBAL PARTNERS LP UTS 0.455 EUR

JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.169 EUR

TE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.286 EUR

ABU XFRA US0144911049 ALEXANDER + BALDWIN 0.147 EUR

BB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.098 EUR

355 XFRA US29278D1054 ENEL CHILE SA ADR REGS/50 0.177 EUR

L5E XFRA SE0001852419 LINDAB INTERNATIONAL AB 0.164 EUR

4II XFRA SE0009664253 INSTALCO INTRESSENTER A 0.140 EUR

2HW XFRA SE0000101297 BERGS TIMBER AB B SK 5 0.009 EUR

U3I XFRA SE0001824004 G5 ENTERTAINMENT AK 0.234 EUR

SG9 XFRA IM00BF0FMG91 STRIX GROUP PLC LS -,01 0.055 EUR

NA8 XFRA NO0004895103 NTS ASA NK 1 0.154 EUR

XFRA DE000HLB4T33 LB.HESS.-THR.IS.18/33 0.000 %

HSI XFRA US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01 0.134 EUR

9SI XFRA US8542311076 STANDEX INTL CORP. DL1,50 0.179 EUR

C26 XFRA SE0000683484 CELLAVISION AB SK -,15 0.140 EUR