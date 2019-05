FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SF7 XFRA SE0000323305 SOFTRONIC AB B SK 0,40 0.093 EUR

RAZB XFRA SE0000111940 RATOS B FRIA SK 2,083 0.047 EUR

IVSB XFRA SE0000107419 INVESTOR B (FRIA) SK6,25 0.841 EUR

IVSA XFRA SE0000107401 INVESTOR A (FRIA) SK6,25 0.841 EUR

4GM XFRA MXP495211262 GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V 0.021 EUR

BC51 XFRA MX01BM1B0000 B.MEXICANA DE VAL.CL.A ON 0.084 EUR

3PX XFRA MHY622671029 NAVIOS MARITIME PARTNERS 0.018 EUR

3GC XFRA GB00B8SC6K54 GREENCOAT UK WIND LS -,01 0.020 EUR

OCS1 XFRA GB00B572ZV91 SOCO INTL PLC LS-,05 0.064 EUR

FLN XFRA GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 0.771 EUR

MRR XFRA GB0009039941 REACH PLC LS-,10 0.044 EUR

SNW XFRA FR0000120578 SANOFI SA INHABER EO 2 3.070 EUR

BPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25 0.092 EUR

ALV XFRA DE0008404005 ALLIANZ SE NA O.N. 9.000 EUR

HNR1 XFRA DE0008402215 HANNOVER RUECK SE NA O.N. 5.250 EUR

GBF XFRA DE0005909006 BILFINGER SE O.N. 1.000 EUR

DB1 XFRA DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 2.700 EUR

EVD XFRA DE0005470306 CTS EVENTIM KGAA 0.620 EUR

EBK XFRA DE0005220008 ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON 0.650 EUR

SYT XFRA DE0005178008 SOFTING AG O.N. 0.130 EUR

KNIA XFRA CH0025238863 KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 5.256 EUR

7GE XFRA SG2F24986083 GEO ENERGY RESOURCES LTD 0.003 EUR

2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 0.338 EUR

3IW XFRA BMG491BT1088 INVESCO LTD DL -,10 0.277 EUR

FZ6 XFRA BMG3156P1032 ASA GOLD+PREC.MET.LTD.DL1 0.009 EUR

8FS XFRA BE0003717312 SOFINA 2.786 EUR

LFL XFRA US51817R1068 LATAM AIRLINES GRP ADR 1 0.080 EUR

TQR XFRA HK0000145638 BEIJ.TONG R.T.CHIN. 0.026 EUR

RDO XFRA US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001 0.011 EUR

17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 0.447 EUR

9GR XFRA SE0006288015 GRANGES AB (PUBL) 0.299 EUR

PM6 XFRA JE00B6T5S470 POLYMETAL INTL PLC 0.277 EUR

2BU XFRA SG2E67980267 BUMITAMA AGRI LTD 0.013 EUR

0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) 0.098 EUR

NXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01 0.402 EUR