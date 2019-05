FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

0E8 XFRA CA0076281009 ADVANCED PROTEOME THERAP.

7ST XFRA SE0005392537 SOLTECH ENERGY SWEDEN AB

0B2 XFRA AT0000BAWAG2 BAWAG GROUP AG