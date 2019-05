FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 09.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.05.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CENB XFRA GB00B033F229 CENTRICA LS-,061728395

BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25

MUM XFRA DE0006580806 MENSCH UND MASCH.O.N.

0M11 XFRA CA8428131079 SOUTHERN ENERGY CORP.

3M2 XFRA IM00BHY3RF70 MANX TELECOM PLC LS-,002

H2X3 XFRA BMG4593F1389 HISCOX LTD LS-,065

29U XFRA JE00BYVWJZ03 TRUFIN PLC