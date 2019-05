Der Lichtkonzern OSRAM hat im zweiten Quartal nicht ganz so schlecht abgeschnitten wie befürchtet. Der Umsatz sei im zweiten Vierteljahr des laufenden Geschäftsjahres (30. September) im Vergleich zum Vorjahr um rund acht Prozent auf 862 Millionen Euro gefallen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in München mit.

