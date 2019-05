VERBUND AG: Ergebnis Quartal 1/2019: Deutlich positive Geschäftsentwicklung aufgrund guter Wasserführung und gestiegener Absatzpreise DGAP-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Zwischenbericht VERBUND AG: Ergebnis Quartal 1/2019: Deutlich positive Geschäftsentwicklung aufgrund guter Wasserführung und gestiegener Absatzpreise 08.05.2019 / 07:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das erste Quartal 2019 war gekennzeichnet durch stark steigende Absatzpreise, eine überdurchschnittlich hohe Wasserführung und weitere strategische Weichenstellungen zur Stärkung des erneuerbaren Erzeugungsportfolios. Die positiven energiewirtschaftlichen und operativen Rahmenbedingungen resultieren in stark steigenden Ergebnissen und in einer deutlichen Verbesserung der Kennzahlen des Konzerns. Die reduzierte Kostenbasis und die weiter vorangetriebene Entschuldung des Konzerns sind Ergebnis der zahlreichen Maßnahmen der Vergangenheit und unterstützen diese positive Entwicklung. VERBUND verfügt mit der strategischen Positionierung als erneuerbarer, weitestgehend CO2-freier Stromerzeuger mit einem stabilen, regulierten Hochspannungsnetz und einem innovativen, kundenorientierten Vertrieb über eine solide Basis für zukünftiges Wachstum. Das EBITDA verbesserte sich im Quartal 1/2019 um 28,9 % auf 348,0 Mio. EUR, das Konzernergebnis lag mit 178,1 Mio. EUR um 46,5 % über dem Vorjahr. Deutlich positiv auf die Ergebnisentwicklung wirkte der stark gestiegene durchschnittliche Absatzpreis, bedingt durch die gestiegenen Future- und Spotmarktpreise auf dem Großhandelsmarkt für Strom. Der Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke lag mit 1,21 um 4 Prozentpunkte über dem Vergleichswert des Vorjahres und um 21 Prozentpunkte über dem langjährigen Durchschnitt. Positiv wirkten außerdem ein höherer Ergebnisbeitrag aus dem Segment Netz sowie die Erfolge aus den Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogrammen der letzten Jahre. Die Erlöse aus Flexibilitätsprodukten waren im Vergleich zum Quartal 1/2018, im Wesentlichen aufgrund geringerer Erlöse aus dem Engpassmanagement, deutlich rückläufig. Ergebnisausblick für 2019 angepasst Auf Basis einer durchschnittlichen Eigenerzeugung aus Wasser- und Windkraft in den Quartalen 2- 4/2019 wird für das Geschäftsjahr 2019 ein EBITDA zwischen rund 1.100 und 1.200 Mio. EUR und ein Konzernergebnis zwischen rund 470 und 540 Mio. EUR erwartet. VERBUND plant für das Geschäftsjahr 2019 eine Ausschüttungsquote zwischen 40 % und 45 % bezogen auf das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis. Kennzahlen Einheit Q1/2018 Q1/2019 Veränderung Umsatzerlöse Mio. EUR 748,4 963,2 28,7 % EBITDA Mio. EUR 270,0 348,0 28,9 % Operatives Ergebnis Mio. EUR 188,1 258,3 37,3 % Konzernergebnis Mio. EUR 121,6 178,1 46,5 % Ergebnis je Aktie EUR 0,35 0,51 46,5 % EBIT-Marge % 25,1 26,8 - EBITDA-Marge % 36,1 36,1 - Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. EUR 298,5 379,8 27,2 % Free Cashflow nach Dividende Mio. EUR 240,9 305,6 26,9 % Performance der VERBUND-Aktie % 17,2 14,9 - Nettoverschuldungsgrad % 44,1 38,1 - Weitere Informationen sowie den Zwischenbericht 1/2019 finden Sie auf www.verbund.com > Investor Relations > Aktuelles Finanzergebnis. Kontakt: Mag. Andreas Wollein Leiter Finanzmanagement, M&A und Investor Relations T.: +43 (0)5 03 13 - 52604 F.: +43 (0)5 03 13 - 52694 mailto:investor-relations@verbund.com 08.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VERBUND AG Am Hof 6A 1010 Wien Österreich Telefon: 0043-1-53113-52604 Fax: 0043-1-53113-52694 E-Mail: investor-relations@verbund.com Internet: www.verbund.com ISIN: AT0000746409 WKN: 877738 Indizes: ATX Börsen: Auslandsbörse(n) Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 808397 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 808397 08.05.2019 ISIN AT0000746409 AXC0085 2019-05-08/07:59